Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Гречка дорожает быстрее инфляции почти во всех регионах России

В октябре рост цен на гречку в продовольственных магазинах составил около 7%. Тенденцию подорожания зафиксировали в 80 регионах страны. Об это пишет retail.ru со ссылкой на данные Росстата.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Гречневая крупа продолжает дорожать в стране уже на протяжении нескольких месяцев. В октябре удорожание крупы в размере более чем 7% зафиксировано в 43 регионах страны.

Наш регион является крупнейшим производителем гречихи в стране. Еще в конце октября управление ФАС по Алтайскому краю объявило о начале проверки по факту скачка цен на гречиху. На это указали переработчики, обвиняя сельхозпроизводителей в искусственном повышении цены. Алтайкрайстат тогда же подтвердил, что закупочные цены на гречиху выросли за год в ркае почти в два раза. Однако пока ФАС не сообща о каком-либо сговоре аграриев.

А они, в свою очередь, утверждают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.

Председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов Сергей Маслов выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость