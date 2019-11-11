Гречка дорожает быстрее инфляции почти во всех регионах России

Гречневая крупа продолжает дорожать в стране уже на протяжении нескольких месяцев. В октябре удорожание крупы в размере более чем 7% зафиксировано в 43 регионах страны.
Наш регион является крупнейшим производителем гречихи в стране. Еще в конце октября управление ФАС по Алтайскому краю объявило о начале проверки по факту скачка цен на гречиху. На это указали переработчики, обвиняя сельхозпроизводителей в искусственном повышении цены. Алтайкрайстат тогда же подтвердил, что закупочные цены на гречиху выросли за год в ркае почти в два раза. Однако пока ФАС не сообща о каком-либо сговоре аграриев.
А они, в свою очередь, утверждают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.
Председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов Сергей Маслов выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края.