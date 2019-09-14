Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» и кризису

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием „снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире“. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения», — сказал Греф.
Глава Сбербанка считает, что Россия пока не готова к таким рискам.
Греф признался, что боится слов «мы готовы к кризисам». Он сказал, если «мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний».
Ранее Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским, при этом сократив их численность.