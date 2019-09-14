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Экономика

Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» и кризису

России следует готовиться к «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сказал во время панельной сессии Московского финансового форума, пишет «Интерфакс».

Герман Греф.
Герман Греф.
kremlin.ru

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием „снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире“. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что Россия пока не готова к таким рискам.

Греф признался, что боится слов «мы готовы к кризисам». Он сказал, если «мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний».

Ранее Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским, при этом сократив их численность.

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