Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» и кризису

России следует готовиться к «сырьевому шоку» на нефтяном рынке. Об этом глава Сбербанка Герман Греф сказал во время панельной сессии Московского финансового форума, пишет « Интерфакс ».

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием „снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире“. И это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает, что Россия пока не готова к таким рискам.

Греф признался, что боится слов «мы готовы к кризисам». Он сказал, если «мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний».

Ранее Греф предложил в разы повысить зарплаты полицейским, при этом сократив их численность.