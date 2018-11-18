Греф прокомментировал доходы и расходы россиян

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — цитирует главу банка ТАСС.
«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом», — пояснил Греф.
Внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения, сейчас «ниже, чем хотелось бы, но тем не менее он растет», счиатет глава Сбербанка. «Растут заработные платы, доходы населения», — отметил Греф.
В августе Центральный банк РФ отметил замедление роста депозитного портфеля российских банков, что свидетельствовало о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения, пишет bfm.ru. Вместе с тем, по данным регулятора, дополнительным индикатором постепенной смены модели являлись намеки на восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли и рост розничного сегмента кредитного рынка.
Ранее Герман Греф заявил, что денежные переводы россиян с карты на карту никогда не будут облагаться налогом. И заверил, что финансовые организации специально не отслеживают все транзакции клиентов.