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Греф прокомментировал доходы и расходы россиян

Модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской, население стало тратить больше, чем в прошлом году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1» 17 ноября.

Герман Греф.
Герман Греф.
commons.wikimedia.org

«Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить», — цитирует главу банка ТАСС.

«Немножко, видимо, больше стало уверенности в этом году, нежели в прошлом», — пояснил Греф.

Внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов населения, сейчас «ниже, чем хотелось бы, но тем не менее он растет», счиатет глава Сбербанка. «Растут заработные платы, доходы населения», — отметил Греф.

В августе Центральный банк РФ отметил замедление роста депозитного портфеля российских банков, что свидетельствовало о постепенном переходе населения от сберегательной модели поведения, пишет bfm.ru. Вместе с тем, по данным регулятора, дополнительным индикатором постепенной смены модели являлись намеки на восстановление кредитования организаций оптовой и розничной торговли и рост розничного сегмента кредитного рынка.

Ранее Герман Греф заявил, что денежные переводы россиян с карты на карту никогда не будут облагаться налогом. И заверил, что финансовые организации специально не отслеживают все транзакции клиентов.

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