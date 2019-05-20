Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что хранящиеся в банке деньги россиян защищают выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, а иногда даже студенты. При этом он добавил, что уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры, пишет «КП».

«У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка. И воровство денег у наших клиентов, когда в это были включены сами клиенты», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

При этом Греф добавил, что работа каждого сотрудника постоянно мониторится.

«У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали», — подчеркнул он.

Новый вид мошенничества

Между тем мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка, пишет «Коммерсантъ».

Несовершенство устройств, которые сначала требуют карту, а потом разрешают выбрать услугу по ней, позволяет злоумышленникам снимать чужие деньги.

Сначала преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Затем следующий за ним в очереди человек видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Он производит действия и завершает операцию, лишаясь своих денег.

Единственным условием для успешности этого трюка является то, что с момента, когда преступник оставляет банкомат, до момента, когда жертва вводит свой пин-код, должно пройти не более 1,5 минут.

В правоохранительных органах зафиксировали рост подобного вида мошенничества в последние полгода.