Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке

«У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка. И воровство денег у наших клиентов, когда в это были включены сами клиенты», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».
При этом Греф добавил, что работа каждого сотрудника постоянно мониторится.
«У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали», — подчеркнул он.
Новый вид мошенничества
Между тем мошенники придумали новую схему кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка, пишет «Коммерсантъ».
Несовершенство устройств, которые сначала требуют карту, а потом разрешают выбрать услугу по ней, позволяет злоумышленникам снимать чужие деньги.
Сначала преступник подходит к терминалу, не вставляет в него банковскую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Затем следующий за ним в очереди человек видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Он производит действия и завершает операцию, лишаясь своих денег.
Единственным условием для успешности этого трюка является то, что с момента, когда преступник оставляет банкомат, до момента, когда жертва вводит свой пин-код, должно пройти не более 1,5 минут.
В правоохранительных органах зафиксировали рост подобного вида мошенничества в последние полгода.