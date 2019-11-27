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Экономика

Греф заявил о несовершенстве системы безопасности Сбербанка

У Сбербанка пока нет технологии, которая бы могла обеспечить 100-процентную всестороннюю защищенность данных и сбережений клиентов, заявил глава кредитного учреждения Герман Греф, говоря о биометрических системах.

Герман Греф в Республике Алтай.
Герман Греф в Республике Алтай.
altapress.ru

«Даже у нас пока еще нет на 100% защищенной технологии, которая бы гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации, всех ваших действий», — приводит «Коммерсантъ» слова Грефа.

Топ-менеджер добавил, что по мере совершенствования систем безопасности мошенники так же придумывают новые уловки.

Говоря о биометрических технологиях, спикер назвал их несовершенными. Именно по этой причине Сбербанк, по его словам, не спешит распространять ее среди своих клиентов, пишет ura.ru.

Ранее, как напоминает News.ru, Греф признал свою вину в утечке личных данных клиентов Сбербанка. По его словам, вместо «громоздких систем» внутреннего контроля необходимо было выстраивать надежную корпоративную культуру.

При этом, как отметил глава банка, сотрудник, организовавший утечку, имел образование в сфере киберзащиты и готовился к преступлению на протяжении нескольких месяцев.

Ранее Греф рассказал о «внутреннем предательстве» в учреждении.

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