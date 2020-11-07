Группа алтайских депутатов внесла законопроект о снижении налогов для бизнеса

Несколько депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) внесли законопроект о снижении ставки налога, взимаемого при упрощенной системе налогообложения (УСН). Снижение предусмотрено не для всего бизнеса, рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

Пострадавшие от пандемии и отмены ЕНВД

Законопроект, внесенный справороссами, предполагает снижение ставки налогообложения (УСН) с 6 до 3% (для предпринимателей, уплачивающих его с доходов) и с 15 до 7,5% процентов (для предпринимателей, уплачивающих его с доходов минус расходы).

Снижение ставки предполагается распространить на на весь бизнес, применяющий «упрощенку».

Будучи реалистами, мы предусмотрели такое снижение для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, входящих в установленный правительством РФ перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, а также для розницы и сферы услуг, которые больше всего пострадают от отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД)", — сказал Молотов.

Бизнес. Налоги. ФНС.

«Либо вообще закроются»

Молотов считает, что часть доходов краевой бюджет потеряет в любом случае — и если ввести льготу, и если ее не вводить.

Не введение льгот приведет к выпадающим доходам бюджета, поскольку многие предприниматели по причине тяжелой экономической ситуации и падения потребительского спроса в связи с пандемией, а также отменой ЕНВД вынуждены будут либо начать уклоняться от уплаты налогов, либо вообще закроются, — объяснил депутат.

Законопроект будет рассмотрен либо на ноябрьской, либо на декабрьской сессии АКЗС. Депутат призвал самих предпринимателей выразить свое отношение к законопроекту — это можно сделать на страничке в «Одноклассниках».

Ранее Altapress.ru рассказывал, каткой налог выбрать вместо ЕНВД, который отменяется с 1 января 2021 года.