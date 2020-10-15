Итак, все, кто платили налог на вмененный доход, должны выбрать другой режим. Сделать этого надо до 1 января, уведомив об этом ФНС. Варианты перехода есть: упрощенная система налогообложения (УСН), патент или налог на профдоход.
По словам Татьяны Малютиной, начальника отдела работы с налогоплательщиками УНС по Алтайскому краю, выбор поможет сделать сервис «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?»
Там есть ответы на массу вопросов — каковы ставки налога, как часто сдавать декларацию и платить налог, когда подать уведомление или заявление о выборе другого спецрежима — ну и т.п.
Если к 1 января 2021 года плательщик ЕНВД не выберет другой налоговый режим, его автоматически переведут на общий, который подразумевает уплату нескольких налогов — НДФЛ, НДС и т.д., объяснил Юрий Куриленко.
Платить по общей системе налогобложения придется весь год. «А это другие ставки и совершенно другие условия администрирования. Это достаточно тяжелый режим для малых предпринимателей, которые применяли ЕНВД», — сказал руководитель.
По данным на середину сентября 2020 года, около 600 плательщиков ЕНВД в крае уже перешли на другие режимы. Из них почти 400 — на «упрощенку», 17 — на патент, еще около 150 выбрали налог на профдоход (на самозанятых).
Однако в ближайшее время налоговое законодательство может измениться. Поэтому, возможно, стоит немного подождать.
На краевом уровне обсуждаются изменения в патентную систему. «Эта система у нас не была востребована в том виде, в каком она прописана в региональном законодательстве», — объяснил Юрий Куриленко.
Изменения предполагается внести и в нормы об «упрощенке».
Кроме того, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с инициативой об автоматическом переводе не на общую систему налогообложения (тех, кто не сделал выбор до 1 января), а на УСН. Будет ли это сделано, неизвестно, но, как полагает Юрий Куриленко, «это решило бы массу проблем».
Со стороны Минфина до управления ФНС доведено решение об однозначной отмене отмене ЕНВД с 1 января 2021 года, сообщил Юрий Куриленко. Иного, что называется, не дано.
Однако глава государства в принципе может принять решение о переносе, оценив, как развивается экономика. Но пока никакой информации, что такое решение обсуждается, нет.
В 1990-х годах торговля почти не платила налоги. «Это была война интересов: государству нужны были налоги, а бизнес не хотел их платить», — напомнил Юрий Куриленко. В конце 1990-х придумали «вмененку». Предположили, что доход от такого-то ларька составляет, скажем, 10 тыс. в месяц. Этот доход и обложили налогом.
С 2015 года ФНС начала реформу администрирования. Появились инструменты, которые позволили понять реальные объемы доходов: система АСК НДС-2, онлайн-кассы, обязательная маркировка. Выяснилось, что реальные доходы в десятки раз выше.
Меж тем, ЕНВД платят и крупные торговые сети, торгующие алкоголем и имеющие миллиардные доходы, привел пример главный налоговик края. А налоги платят «шиш да маленько». Это несправедливо. Для сравнения — ставка НДФЛ — 13%, УСН — 6%. А «вмененщики» по факту платят лишь 0,1%, «если не меньше». Отмена «вмененки» восстанавливает социальную справедливость, полагает Юрий Куриленко.
Нет смысла поднимать ставки, если можно видеть реальный доход бизнеса, считает Юрий Куриленко.
Почему говорится о том, что налоги вырастут в разы? Потому что сейчас налог не достигает и процента. Он будет приближен к другим режимам, при этом налоговая нагрузка не станет подавляющей, — объяснил руководитель УФНС.
Факт
В Алтайском крае 37 тыс. плательщиков ЕНВД.