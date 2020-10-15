1 Какой налог выбрать вместо ЕНВД?

Итак, все, кто платили налог на вмененный доход, должны выбрать другой режим. Сделать этого надо до 1 января, уведомив об этом ФНС. Варианты перехода есть: упрощенная система налогообложения (УСН), патент или налог на профдоход.

По словам Татьяны Малютиной, начальника отдела работы с налогоплательщиками УНС по Алтайскому краю, выбор поможет сделать сервис «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать?»

Там есть ответы на массу вопросов — каковы ставки налога, как часто сдавать декларацию и платить налог, когда подать уведомление или заявление о выборе другого спецрежима — ну и т.п.