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Экономика

Главный налоговик Алтайского края рассказал, что ждет плательщиков ЕНВД после часа «Х» — 1 января

Как уже не раз сообщал altapress.ru, с 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменяется. И тот факт, что его продление не планируется (по крайней мере пока), еще раз подтвердил руководитель управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко. Он рассказал, что делать нынешним плательщикам ЕНВД и почему государство решило отказаться от этого удобного для предпринимателей налога.

Налоги. Доходы.
Налоги. Доходы.
Pixabay.com
1 Какой налог выбрать вместо ЕНВД?

Итак, все, кто платили налог на вмененный доход, должны выбрать другой режим. Сделать этого надо до 1 января, уведомив об этом ФНС. Варианты перехода есть: упрощенная система налогообложения (УСН), патент или налог на профдоход.

По словам Татьяны Малютиной, начальника отдела работы с налогоплательщиками УНС по Алтайскому краю, выбор поможет сделать сервис «Вместо ЕНВД: какой налоговый режим выбрать

Там есть ответы на массу вопросов — каковы ставки налога, как часто сдавать декларацию и платить налог, когда подать уведомление или заявление о выборе другого спецрежима — ну и т.п.

Выпечка. Бизнес. Налог на профдоход.
Выпечка. Бизнес. Налог на профдоход.
Pixabay.com
2 Что будет с плательщиками ЕНВД, не подавшими уведомление в ФНС о выборе спецрежима?

Если к 1 января 2021 года плательщик ЕНВД не выберет другой налоговый режим, его автоматически переведут на общий, который подразумевает уплату нескольких налогов — НДФЛ, НДС и т.д., объяснил Юрий Куриленко.

Платить по общей системе налогобложения придется весь год. «А это другие ставки и совершенно другие условия администрирования. Это достаточно тяжелый режим для малых предпринимателей, которые применяли ЕНВД», — сказал руководитель.

3 Надо ли прямо сейчас выбирать новый режим налогообложения?

По данным на середину сентября 2020 года, около 600 плательщиков ЕНВД в крае уже перешли на другие режимы. Из них почти 400 — на «упрощенку», 17 — на патент, еще около 150 выбрали налог на профдоход (на самозанятых).

Однако в ближайшее время налоговое законодательство может измениться. Поэтому, возможно, стоит немного подождать.

Налоги.
Налоги.
www.nalog.ru
4 Какие изменения в налоговое законодательство предполагается внести?

На краевом уровне обсуждаются изменения в патентную систему. «Эта система у нас не была востребована в том виде, в каком она прописана в региональном законодательстве», — объяснил Юрий Куриленко.

Изменения предполагается внести и в нормы об «упрощенке».

Кроме того, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с инициативой об автоматическом переводе не на общую систему налогообложения (тех, кто не сделал выбор до 1 января), а на УСН. Будет ли это сделано, неизвестно, но, как полагает Юрий Куриленко, «это решило бы массу проблем».

5 Ходят слухи о том, что действие ЕНВД продлят в связи с пандемией. Правда ли это?

Со стороны Минфина до управления ФНС доведено решение об однозначной отмене отмене ЕНВД с 1 января 2021 года, сообщил Юрий Куриленко. Иного, что называется, не дано.

Однако глава государства в принципе может принять решение о переносе, оценив, как развивается экономика. Но пока никакой информации, что такое решение обсуждается, нет.

Уплата налогов.
Уплата налогов.
Pixabay.com
6 Зачем вообще надо было отменять ЕНВД — ведь он так удобен для предпринимателей?

В 1990-х годах торговля почти не платила налоги. «Это была война интересов: государству нужны были налоги, а бизнес не хотел их платить», — напомнил Юрий Куриленко. В конце 1990-х придумали «вмененку». Предположили, что доход от такого-то ларька составляет, скажем, 10 тыс. в месяц. Этот доход и обложили налогом.

С 2015 года ФНС начала реформу администрирования. Появились инструменты, которые позволили понять реальные объемы доходов: система АСК НДС-2, онлайн-кассы, обязательная маркировка. Выяснилось, что реальные доходы в десятки раз выше.

Меж тем, ЕНВД платят и крупные торговые сети, торгующие алкоголем и имеющие миллиардные доходы, привел пример главный налоговик края. А налоги платят «шиш да маленько». Это несправедливо. Для сравнения — ставка НДФЛ — 13%, УСН — 6%. А «вмененщики» по факту платят лишь 0,1%, «если не меньше». Отмена «вмененки» восстанавливает социальную справедливость, полагает Юрий Куриленко.

Рост налогов.
Рост налогов.
Pixabay.com
7 Разве нельзя было поднять ставку ЕНВД, сделав ее более реалистичный, оставив прежний механизм?

Нет смысла поднимать ставки, если можно видеть реальный доход бизнеса, считает Юрий Куриленко.

Почему говорится о том, что налоги вырастут в разы? Потому что сейчас налог не достигает и процента. Он будет приближен к другим режимам, при этом налоговая нагрузка не станет подавляющей, — объяснил руководитель УФНС.

Факт

В Алтайском крае 37 тыс. плательщиков ЕНВД.

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