Апгрейд системы. Патент для малого бизнеса перезапустят вместо ЕНВД

Плюсы и минусы
Патентная система налогообложения (ПСН) задумывалась как самый простой и эффективный инструмент для вывода самозанятых из экономической тени. И в определенных моментах по сути она схожа с ЕНВД — до сих пор одним из самых распространенных спецрежимов для малого бизнеса.
Плюсы патента таковы:
- простота расчета: уплачивается 6% от потенциального дохода;
- отсутствие громоздкой отчетности;
- довольно широкий список видов деятельности;
- возможность работать на патенте ровно столько месяцев, сколько необходимо.
В числе минусов:
- необходимость уплачивать взносы;
- ограничения по количеству работников (до 15 человек) и по выручке (не более 60 млн рублей в год);
- режим только для ИП;
- ограничение действия на территории региона выдачи.
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Сергей Жуков, главный госинспектор отдела управления ФНС России по Алтайскому краю, говорит, что ПСН в регионе «пока не очень популярна»: 718 приобретенных в 2019 году патентов — это менее 2% работающих индивидуальных предпринимателей. Причин, как минимум, две — дороговизна патента и ограниченность видов деятельности, отмечают в УФНС.
В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, с патентной системой сразу что-то пошло не так. Хотя законодатели снижали стоимость патента и расширяли сферу его возможного применения.
Но главное — самозанятых граждан так и не удалось убедить в том, что положительных последствий легализации деятельности будет на порядок больше, чем рисков от работы «вбелую». Водители, парикмахеры, торговцы и кондитеры в очередь за новым документом не выстроились.
Это подтверждает и официальная статистика ФНС России: в 2017 году в Алтайском крае ИП было выдано чуть менее 270 патентов, на следующий год — 537. По последним данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, самыми активными получателями патентов являлись работники сферы IT, репетиторы, предприниматели из сельхозсектора, электрики и сантехники. 45 патентов оформили фитнес-тренеры.
Спектр стал уже
Если с тезисом о дороговизне патента можно поспорить (например, в Барнауле по некоторым видам деятельности он стоил 250 рублей в месяц), то по сферам применения у этого спецрежима, над которым законодатели «постоянно ведут работу», есть проблемы.
Дело в том, что региональные власти не имеют права по собственной инициативе уменьшать количество видов деятельности в патентной системе. Но сужение спектра применения ПСН все же происходит — с подачи федерального центра. Вот два самых свежих примера.
В конце 2019 года изменениями — сначала в федеральном законодательстве, а затем и в местном — обладатели патентов (как и плательщики ЕНВД) лишились возможности заниматься реализацией обуви, меховых изделий и лекарств, которые подлежат обязательной маркировке. Запрет вступил в силу с 1 января 2020 года.
Второй пример чуть сложнее. Краевой закон о патентной также в самом конце прошлого года был дополнен статьей, которая прямо вводит ограничения для таких видов бизнеса, как розничная торговля, общепит, перевозка пассажиров и грузов, сдача помещений в аренду. По мнению депутата АКЗС Владимира Устинова, эти изменения, в частности, «помогут избежать применения специального налогового режима в целях необоснованной оптимизации налогообложения».
Сами эти виды деятельности никто не отменял, законодатели уточнили для них методику расчета базовой доходности. И ввели ограничения: для торговли и общественного питания — по количеству точек, для перевозки пассажиров и грузов — по числу автомашин, для арендного бизнеса — по размеру площадей. То есть региональная ПСН стала уже.
Против уклонистов
В прошлом году Минфин и ФНС России, объясняя решение об отмене ЕНВД, назвали этот налог инструментом малого бизнеса «по генерации ненаблюдаемых доходов», применяемым для уклонения от уплаты налогов.
Патентную систему, которую многие до сих пор так и не поняли, как видим, уже аккуратно подвинули ближе к тому же ряду.
Тем не менее Михаил Мишустин, 12 февраля говоря о ПСН как о первом варианте замены «вмененке», кратко пояснил, что теперь губернаторы регионов «могут принять соответствующее решение» и выровнять нагрузку патентной системы на малый бизнес с нагрузкой ЕНВД.
Как будет происходить в Алтайском крае с его 718 патентами перераспределение нагрузки и за счет чего этот спецрежим станет востребованным, пока не ясно. Вариантов несколько: изменить ставки по ПСН или размер потенциально возможного годового дохода, уменьшить повышающий коэффициент за использование труда наемного персонала.
По информации altapress.ru, в региональном правительстве предварительно уже обсуждалась тема корректировки ставок и коэффициентов патентной системы.
Заявления в ФНС о переходе с патента на иной налоговый режим предпринимателям нужно подать до конца 2020 года.
Справка. Другие изменения
В региональном управлении Федеральной налоговой службы подготовили обзор изменений законодательства в 2020 году. Мы выбрали несколько наиболее важных из них.
1. Коэффициент-дефлятор для ЕНВД вырос до 2,009. Это примерно на 5% больше предыдущего значения. Следовательно, возрастает налоговая нагрузка на плательщиков, применяющих спецрежим.
2. Вернуть переплату налога станет сложнее. Возврат налога будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам. Сейчас недоимки не должно быть по налогу того же вида.
3. Бухгалтерскую отчетность больше не нужно сдавать в Росстат. Исключениями являются случаи, когда отчетность содержит гостайну. Если ваша организация не подпадает под исключения и не подконтрольна Центробанку, то данные достаточно направить в налоговые органы. Срок сдачи документов остается прежним — 31 марта.
4. Медицинские и образовательные организации получили бессрочное право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль.
5. Арест имущества разрешат заменять на банковскую гарантию или поручительство. С 1 апреля по просьбе организации, в отношении которой было принято решение о наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе будет заменить эту обеспечительную меру на одну из трех: банковскую гарантию, залог имущества или поручительство. Сейчас замена возможна только на залог.