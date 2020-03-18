Апгрейд системы. Патент для малого бизнеса перезапустят вместо ЕНВД

Опытный налоговик Михаил Мишустин, как только возглавил правительство России, почти сразу ответил на актуальный для тысяч предпринимателей вопрос: продлят ли жизнь ЕНВД? Нет, не продлят. У малого бизнеса на замену «вмененке» есть выбор из других спецрежимов, считает глава кабмина, «и первый — патентная система налого­обложения» (цитата Мишустина с сайта правительства). Не удивляйтесь, да — тот самый патент, на который в 2019 году в Алтайском крае в итоге перешли 718 местных ИП — менее 2%.

Плюсы и минусы

Патентная система налогообложения (ПСН) задумывалась как самый простой и эффективный инструмент для вывода самозанятых из экономической тени. И в определенных моментах по сути она схожа с ЕНВД — до сих пор одним из самых распространенных спецрежимов для малого бизнеса.

Плюсы патента таковы:

простота расчета: уплачивается 6% от потенциального дохода;

отсутствие громоздкой отчетности;

довольно широкий список видов деятельности;

возможность работать на патенте ровно столько месяцев , сколько необходимо.

В числе минусов:

необходимость уплачивать взносы;

ограничения по количеству работников ( до 15 человек) и по выручке ( не более 60 млн рублей в год);

до 15 человек) и по выручке не более 60 млн рублей в год); режим только для ИП;

ограничение действия на территории региона выдачи.

Налоговая служба Из архива редакции

Документ для сантехников и тренеров

Сергей Жуков, главный госинспектор отдела управления ФНС России по Алтайскому краю, говорит, что ПСН в регионе «пока не очень популярна»: 718 приобретенных в 2019 году патентов — это менее 2% работающих индивидуальных предпринимателей. Причин, как минимум, две — дороговизна патента и ограниченность видов деятельности, отмечают в УФНС.

В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, с патентной системой сразу что-то пошло не так. Хотя законодатели снижали стоимость патента и расширяли сферу его возможного применения.

Но главное — самозанятых граждан так и не удалось убедить в том, что положительных последствий легализации деятельности будет на порядок больше, чем рисков от работы «вбелую». Водители, парикмахеры, торговцы и кондитеры в очередь за новым документом не выстроились.

Это подтверждает и официальная статистика ФНС России: в 2017 году в Алтайском крае ИП было выдано чуть менее 270 патентов, на следующий год — 537. По последним данным регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, самыми активными получателями патентов являлись работники сферы IT, репетиторы, предприниматели из сельхозсектора, электрики и сантехники. 45 патентов оформили фитнес-тренеры.

Налоги. www.nalog.ru

Спектр стал уже

Если с тезисом о дороговизне патента можно поспорить (например, в Барнауле по некоторым видам деятельности он стоил 250 рублей в месяц), то по сферам применения у этого спецрежима, над которым законодатели «постоянно ведут работу», есть проблемы.

Дело в том, что региональные власти не имеют права по собственной инициативе уменьшать количество видов деятельности в патентной системе. Но сужение спектра применения ПСН все же происходит — с подачи федерального центра. Вот два самых свежих примера.

В конце 2019 года изменениями — сначала в федеральном законодательстве, а затем и в местном — обладатели патентов (как и плательщики ЕНВД) лишились возможности заниматься реализацией обуви, меховых изделий и лекарств, которые подлежат обязательной маркировке. Запрет вступил в силу с 1 января 2020 года.

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Второй пример чуть сложнее. Краевой закон о патентной также в самом конце прошлого года был дополнен статьей, которая прямо вводит ограничения для таких видов бизнеса, как розничная торговля, общепит, перевозка пассажиров и грузов, сдача помещений в аренду. По мнению депутата АКЗС Владимира Устинова, эти изменения, в частности, «помогут избежать применения специального налогового режима в целях необоснованной оптимизации налогообложения».

Сами эти виды деятельности никто не отменял, законодатели уточнили для них методику расчета базовой доходности. И ввели ограничения: для торговли и общественного питания — по количеству точек, для перевозки пассажиров и грузов — по числу автомашин, для арендного бизнеса — по размеру площадей. То есть региональная ПСН стала уже.

Против уклонистов

В прошлом году Минфин и ФНС России, объясняя решение об отмене ЕНВД, назвали этот налог инструментом малого бизнеса «по генерации ненаблюдаемых доходов», применяемым для уклонения от уплаты налогов.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

Патентную систему, которую многие до сих пор так и не поняли, как видим, уже аккуратно подвинули ближе к тому же ряду.

Тем не менее Михаил Мишустин, 12 февраля говоря о ПСН как о первом варианте замены «вмененке», кратко пояснил, что теперь губернаторы регионов «могут принять соответствующее решение» и выровнять нагрузку патентной системы на малый бизнес с нагрузкой ЕНВД.

Как будет происходить в Алтайском крае с его 718 патентами перераспределение нагрузки и за счет чего этот спецрежим станет востребованным, пока не ясно. Вариантов несколько: изменить ставки по ПСН или размер потенциально возможного годового дохода, уменьшить повышающий коэффициент за использование труда наемного персонала.

По информации altapress.ru, в региональном правительстве предварительно уже обсуждалась тема корректировки ставок и коэффициентов патентной системы.

Заявления в ФНС о переходе с патента на иной налоговый режим предпринимателям нужно подать до конца 2020 года.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.