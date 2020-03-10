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Рейтинг крупнейших налогоплательщиков

У кого ноги в тепле. Почему бедный Алтайский край заплатил в прошлом году еще больше налогов

«Не кажется ли вам, что мы стали хуже жить, потому что стали лучше платить налоги?» — философски спросил один из алтайских предпринимателей, когда мы сообщили ему о серьезном росте налоговых сборов в нашем регионе по итогам 2019 года. Его вопрос на фоне плюс 9%, или 12 млрд рублей, нам кажется вполне резонным. Налоги мы наращиваем cо скоростью региона-донора, а живем — с официально полученным от Москвы ярлыком бедняка. Как так, попробуем разобраться.

Выставка валенок в ГХМАК.
Выставка валенок в ГХМАК.
Олег Богданов

Комфортная неизбежность

Иногда все-таки необходимо следить за заявлениями первых лиц федеральных ведомств — многое становится более понятным.

«Мы хотим сделать уплату налогов неизбежной и одновременно максимально комфортной процедурой» — это слова 44-летнего нового руководителя ФНС России Даниила Егорова.

Всего в одном предложении раскрывается общее смысловое содержание современной работы всей фискальной системы. Налоги — это не зло, а неотвратимая и одновременно приятная процедура. Как снотворное на ночь: выпил — и спи спокойно.

Даниил Егоров по сути продолжает политику своего предшественника. Кстати, первым документом, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, как раз и было распоряжение о назначении Егорова. А это означает, что налоговая система сформирована, она устойчива, работоспособна и от кадровых решений никак не изменится.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Чем характеризуется эта система, сам Мишустин очень точно рассказал в ноябре в телеинтервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Михаил Мишустин,
председатель правительства РФ:

В России за последние годы создана уникальная налоговая система. За 90 секунд она позволяет получить отчет о любой торговой сделке от Санкт-Петербурга до Владивостока. По НДС раньше казна недобирала 20%, а теперь только 0,6%. Общая собираемость налогов растет рекордными темпами: за прошлый год плюс 23%. Собирать налоги в России — задача сложная, но выполнимая.

Таким образом, за счет внедрения цифровых технологий, с помощью многоуровневой системы аналитики и при постоянной борьбе с теневыми схемами (при поддержке Росфинмониторинга) ФНС начала добиваться результата даже лучше, чем ранее получала при помощи бесконечных проверок.

Юрий Куриленко.
Юрий Куриленко.
Анна Зайкова.

Сейчас число проверок снижается, а доходы государства растут. Кто с этим не согласен и пытается выловить счастье в мутных операциях с тем же НДС, получает многомиллионные штрафы.

В качестве более понятного регионального примера работы системы — «зерновой проект», о котором подробно рассказывает в интервью руководитель краевой налоговой службы Юрий Куриленко. Горизонтальный налоговый мониторинг, о котором поведал он — из той же оперы. Крупный бизнес фактически вынужден соглашаться с теми правилами, которые устанавливает государство.

Не выплеснуть ребенка

Очевидно, следующие шаги ФНС коснутся наведения порядка с уплатой налогов в сфере малого предпринимательства, а также с налогообложением частных доходов. Именно здесь людям в погонах еще видятся «резервы для роста».

В сфере малого и среднего предпринимательства, с одной стороны, будет доведена до конца взаимосвязанная идея повсеместного внедрения онлайн-касс и маркировки различных групп товаров. С другой — на повестке дня отмена с 2021 года ЕНВД и переход к УСН с упрощенным вариантом декларирования, когда это будет делать не предприниматель, а сама налоговая служба.

План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?
План по сбору налогов в 2019 году повышен на 302 млрд руб. Как выжить алтайскому бизнесу?
ООО «Туров и Побойкина»

Уверен в том, что малый бизнес именно к этому и подведут.

Что касается прозрачности частных доходов, то в целях государства как минимум три пункта: вечная борьба с зарплатами в конверте (в крае резерв оценивается в 7 млрд рублей), активное разъяснение населению специфики института самозанятых и следом его внедрение, а также постепенный переход от обсуждения к принятию прогрессивной шкалы НДФЛ.

Придется делать выбор

Платить или не платить своевременно налоги — в правовом государстве такая тема даже не должна обсуждаться. Вопрос в другом — как делать отчисления в казну таким образом, чтобы не протянуть ноги.

Юрий Фриц, председатель Алтайского союза предпринимателей, уверен в том, что финансовая нагрузка на бизнес растет. И она скорее не столько налоговая, сколько административная.

Юрий Фриц.
Юрий Фриц.
Анна Зайкова, altapress.ru

Безудержный рост тарифов монополий, административные штрафы (они скоро станут еще жестче), постоянные расходы бизнеса на подключение к сервисам администрирования — все это отражается на общем доходе предпринимателя.

Налоговая нагрузка, может быть, и не растет — вот только подключение к системе дорожает.

Несправедливость начислений еще больше сказывается на общем настроении бизнеса — он, как известно, всегда будет искать место, где ноги в тепле. И если в Алтайском крае этого тепла недостаточно, то бизнес будет либо уходить, либо прятаться.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Иными словами, в сложившихся условиях краевым властям (депутатам и чиновникам) придется искать баланс между налоговой нагрузкой на предпринимателей и пополнением бюджета. И в тех случаях, когда у них такая возможность есть, нагрузку регулировать в пользу бизнеса.

Один из красноречивых примеров — ставка налога на имущество по кадастровой оценке. В Алтайском крае одна из самых высоких в Сибири. В итоге, получив платежку, предприниматели массово обращаются в суд для оспаривания такого расчета — и дела выигрывают.

Это означает, что в самом налоговом механизме что-то не так. Является ли в данном случае действующая ставка в 2% привлекательной для бизнеса — вопрос риторический.

Справка. Из чего состоит алтайский налоговый «пирог»

Как известно, краевой консолидированный бюджет (всего в него поступило 63,2 млрд рублей) состоит из самого краевого бюджета, принятого на уровне АКЗС и исполняемого правительством края, и муниципальных бюджетов. Показываем, как они сформировались в регионе по итогам сборов 2019 года.

Из чего состоит краевой консолидированный бюджет.
Из чего состоит краевой консолидированный бюджет.
Михаил Хозяйкин.
Из чего состоит краевой консолидированный бюджет.
Из чего состоит краевой консолидированный бюджет.
Михаил Хозяйкин.

Топ-5 самых главных тенденций в сборе налогов в Алтайском крае в 2019 году

  1. Впечатляет общая динамика сборов — прирост по ним составил в целом 12 млрд рублей, или 9%. Всего в крае собрано налогов и иных платежей 145 млрд рублей.
  2. Три налога продемонстрировали существенную положительную динамику. Это НДС (+33,5%, или 5,6 млрд рублей), НДФЛ (+9,6%, или 2,4 млрд руб­лей) и налоговые спецрежимы для малого бизнеса (+14%, или 0,737 млрд рублей). Сами налоговики связывают такие результаты «с ростом экономики и повышением качества администрирования». Однако не стоит забывать и про 2%-ное повышение НДС.
  3. В федеральный бюджет Алтайский край перечислил за год 27,8 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2018 году. В Москве наверняка обратят на это внимание и, возможно, учтут при распределении федерального «пирога» между регионами.
  4. Основная часть собранных налогов поступила в краевой консолидированный бюджет — 63,2 млрд рублей. Это хороший результат, повышающий устойчивость регионального бюджета. Но в налоговом ведомстве полагают, что резервы для роста еще есть. Явные признаки ухода от уплаты налогов наблюдаются в таких отраслях, как оптовая торговля, производство пищевых продуктов и напитков (к примеру, молоко и пиво), оказание транспортных услуг, строительство.
  5. В регионе, по данным территориального УФНС, отмечается положительная налоговая миграция. В Алтайском крае перерегистрировались в 2019 году 128 организаций, убыли в другой регион 98 юридических лиц. В краевой налоговой службе полагают, что миграция не оказала отрицательного воздействия на общие результаты сборов. Хотя следует признать, что некоторых крупных налогоплательщиков мы потеряли.
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