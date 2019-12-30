«Много холостых выстрелов»: глава Алтайского союза предпринимателей объяснил, какая помощь нужна малому бизнесу

Алтайскому союзу предпринимателей (АСП) в декабре исполнилось 20 лет. Он создавался на фоне определенной деловой эйфории. Казалось, пройдет еще немного времени и отношения между властью и бизнесом будут по большинству вопросов улажены. Однако этот процесс продолжается до сих пор. Altapress.ru пригласил в редакцию председателя АСП Юрия Фрица, чтобы узнать у него, почему все получилось именно так.

Краткое содержание

Кто сказал , что нагрузка стала меньше?

— Юрий Александрович , вы согласны с тем , что общероссийский тренд 2019 года заключается в росте финансовой нагрузки на малый и средний бизнес?

— Безусловно. И Алтайский край не исключение.

— Из чего он в первую очередь складывается?

— Применительно именно к малому и среднему предпринимательству, не расставляя акцентов по степени тяжести негативных последствий, назову ряд факторов, которые его формируют. В этом списке рост налога на добавленную стоимость, повышение тарифов естественных монополий и акцизов, работающая система «Платон»…

Юрий Фриц. Анна Зайкова.

Рост фискальной нагрузки теперь обусловлен и умением налоговой службы эту нагрузку администрировать. Если что-то раньше выпадало из сферы контроля налоговиков, то сегодня они видят все. Оптимизация налогов предприятиями, правильная или неправильная, фактически ушла в прошлое.

Идем далее. Никто не отменял проверок предпринимателей и достаточно суровые штрафные санкции. Из Москвы все, может быть, видится по-другому, но штрафы в 200−500 тыс. рублей для малого бизнеса в Алтайском крае просто убийственны.

Как итог — сотни прекративших деятельность малых предприятий. И это, к сожалению, не предел.

Так, в Алтайском крае грядет новая переоценка кадастровой стоимости недвижимости. Не все предприниматели пока понимают, что их в связи с этим ждет. По отдельным налогоплательщикам сумма налога вырастет в 5−10 и более раз. Им, по-видимому, вновь придется погрузиться в изнуряющие судебные тяжбы, оспаривая результаты оценки. Или принять другие меры.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

Выход я вижу пока один — хотя бы частичное снижение сложившейся фискальной нагрузки на малое предпринимательство. На региональном уровне такая возможность есть у правительства Алтайского края, например, в части регулирования местных ставок налогообложения.

Но для властей дотационной территории это болезненный вопрос, завязанный на теме наполняемости бюджета. И позиция руководства края понятна. Однако давайте смотреть не только с точки зрения текущей ситуации, а чуть дальше — что будет впоследствии с теми субъектами предпринимательской деятельности, оказавшимися на грани закрытия?

60 тысяч плюсом

— Вместе с тем , один из нацпроектов , стартовавших в стране в 2019 году , предполагает увеличение количества занятых в малом предпринимательстве Алтайского края за пять лет на 60 тыс. человек. Что может послужить мотивацией для этих людей и как краю добиться данного показателя?

— Я пока не представляю, что может стать драйвером этого процесса.

Да, в крае выстроена система грантовой и другой поддержки начинающих предпринимателей. Но эта поддержка — адресная. Нужны же общие понятные и прагматичные меры, льготные условия налогообложения и преференции, которые бы стали выгодно отличать край от других территорий.

Юрий Фриц в 2009 году. Анна Зайкова

Но такие подходы в дотационных регионах федеральным центром, мягко говоря, не приветствуются. И пока это — тупик: мы не можем предоставить малому предпринимательству свои преимущества, но без этих же самих преимуществ мы не способны придать импульс данному сектору региональной экономики.

Совет как бы есть

— Общественный совет по развитию предпринимательства при губернаторе , краевая межведомственная комиссия ( МВК) по преодолению административных барьеров — мы , да и сами бизнесмены стали забывать названия этих структур. Эти институты взаимодействия предпринимателей и власти в регионе уже не работают?

— Инициатива создания МВК в бытность еще главы края Александра Сурикова принадлежала в том числе и нашему союзу. И эта комиссия, вы знаете, была востребована. Но, к сожалению, этот инструмент, сегодня практически не используется или используется не в полной мере. Хотя через МВК было решено достаточно много вопросов.

Общественный совет при губернаторе долгое время оставался без председателя (после ухода из жизни Николая Николаева — Прим. Altapress.ru). Насколько мне известно, сейчас его председателем стал сам Виктор Томенко.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

И мы ждем возобновления работы этой структуры, как и краевой МВК по преодолению административных барьеров. Обнадеживающий позитивный момент заключается уже в том, что Виктор Петрович умеет слушать, что выгодно отличает его от предшественника.

— Практически каждый съезд предпринимателей , которые ежегодно проводились в регионе , открывал ярких и активных представителей малого бизнеса из районов. Сам АСП расширял сеть филиалов. Что же сейчас с этими лидерами из глубинки?

— То, что общения с ними стало меньше, — это факт. Некоторое время назад Минюст заявил, что тот формат, в котором зарегистрирован и действует АСП, больше не допускает наличие его филиалов на местах. Мы подключили юристов и убедились, что это действительно так. И исполнили распоряжение Минюста — привести устав и деятельность некоммерческого партнерства в соответствие с федеральным законодательством.

Личные контакты с предпринимателями из районов никуда не делись. Мы общаемся, в том числе, на мероприятиях, проводимых региональными властями. Но хотелось бы более широкой вовлеченности в эти мероприятия предпринимателей именно из районов края и более активного их участия в формировании повестки данных форумов.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

Вопросы из прошлого

— Юрий Александрович , в мае 2012 года в своем первом интервью нам в роли главы АСП вы согласились опубликовать в газете номер своего мобильного телефона — для возможной связи с предпринимателями. Много было звонков потом?

— Звонки идут постоянно. Является ли это следствием той публикации, я не знаю.

— Мы подняли архив 2012 года и сегодня хотели бы задать вам несколько вопросов из того интервью семилетней давности. А потом сравним , как изменилась ваша позиция за это время.

— Давайте попробуем.

— Одному из активистов АСП принадлежит фраза: «Власть должна бояться испортить с нами отношения». Вы согласны?

— В АСП работают неконфликтные люди. Нам важен процесс движения и нахождения точек взаимодействия с властью. Понимаю особенности сегодняшнего времени, трезво оцениваю ситуацию, и меня происходящее не особенно радует. Но при этом я остаюсь сторонником эволюционных, а не революционных изменений. Это сложный путь, порой с непредсказуемым результатом. Но его надо пройти.

Юрий Фриц , Юрий Пургин и Дмитрий Быстревский. Олег Богданов

«Почему кто-то должен кого-то бояться? Какая в этом логика? Страх порождает ненависть, та в свою очередь порождает непонимание, которое становится причиной ответных действий. Страх полезен на поле боя — он позволяет сохранить жизнь, а потом, может быть, воодушевит на подвиг. Но у нас что, идет война?», — ответил собеседеник в 2012 году.

— Сколько должно быть участников АСП — достаточно работоспособного актива или более важно присутствие союза во всех районах края?

— Нас больше интересуют качественные, а не количественные показатели. Поэтому нет задачи бесконечно расширять членскую базу АСП. При этом нам очень дорог тот актив, который сложился в объединении.

Говорю сейчас не только о тех, кто давно в союзе, но и о его новых участниках. Они работают на ключевых направлениях — налогообложение, земельно-имущественные отношения, тарифы и т.д.; являются профессионалами, умеющими отстаивать свою точку зрения.

Сергей Приб , Вадим Смагин , Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

«Это к вопросу отношения предпринимателя к внешнему миру. Если он сосредоточен только на своем бизнесе, это не есть плохо. Но если он готов сосредоточиться на общественном поле, надо ему в этом помогать. Количественные характеристики здесь не являются определяющими. Вопрос о качестве. Чтобы человек приходил в АСП убежденным в полезности этой организации, при этом был готов сам дать что-то союзу», — был ответ в 2012 году.

— Вы будете выступать арбитром в споре двух предпринимателей?

— Для того чтобы участвовать в разрешении таких споров, необходимо как минимум иметь юридическое образование. Все-таки экономические споры двух хозяйствующих субъектов — это прерогатива арбитража, гражданского или третейского суда. Другое дело, если затронуты какие-то этические вопросы взаимоотношения предпринимателей. В этом случае АСП в лице правления союза может принять участие в разрешении конфликтной ситуации.

«Естественно, я буду вникать в предмет спора. И там, где мои моральные принципы будут позволять выступить арбитром, я буду делать это. Но если это спор двух хозяйствующих субъектов, данный спор должен рассматриваться в суде», — ответ Юрия Фрица в первом интервью.

Юрий Фриц и Сергей Землюков открывают в АлтГУ «Школу предпринимательства». Надежда Скалон

Холостые выстрелы

— В краевой столице есть ровесник Алтайского союза предпринимателей — часы в здании под шпилем на площади Октября. Им в этом месяце тоже исполнилось 20 лет , и они уже стали одним из символов города. А символом чего стал АСП?

— АСП — это движение единомышленников, структура для генерации и дальнейшего продвижения идей предпринимателей. С разной степенью успешности нам это удается делать. Может ли союз быть символом? Возможно, по прошествии многих лет нас как-то и оценят. Но сейчас о символизме говорить не приходится.

— С каким настроением лично вы встречаете 20-летие союза?

— Я вообще достаточно оптимистичный человек. Но, знаете, смотря в будущее, пока не могу назвать существенных поводов для оптимизма. В 2020 году я вообще не вижу светлых пятен, которые бы стали путеводным маяком для малого и среднего бизнеса. Напротив, ожидается продолжение негативного тренда.

Юрий Фриц и Алла Трубникова. Олег Богданов

— Вы возглавляете правление АСП более семи лет. Назовете главную , на ваш взгляд , победу , а также неудачу союза за это время?

— Мы разобрались с понятием «самозанятые» Эта работа началась несколько ранее, но термин «самозанятые» был сформулирован именно в АСП. И спустя несколько лет такие субъекты предпринимательской деятельности появились в России.

Если смотреть в целом, то малый бизнес региона сейчас жив и существует, в чем есть определенная заслуга нашего объединения. Кроме того, мы помогли десяткам предпринимателей в решении конкретных проблем. И хотя это локальные решения, но для многих они были жизненно важные.

Неудача… Очень много нереализованных идей. Союз в среднем за год генерирует до 20 инициатив в различные органы власти. И нас крайне не удовлетворяет процент их реализации. 90% - слишком много холостых выстрелов.

Сессия АКЗС. Анна Зайкова.

— К вопросу о лоббизме инициатив союза. В АКЗС сейчас работает много достаточно влиятельных бизнесменов. Они являются помощниками в реализации идей , с которыми выступает АСП?

— В краевом парламенте есть силы, которые нас поддерживают. Но все-таки выстроенная вертикаль власти, партийная принадлежность накладывают отпечаток как на работу АКЗС в целом, так и на деятельность отдельных депутатов. Это данность, с которой мы живем.

Кроме того, возможности законодательного собрания сужены федеральным законодательством и рядом правил, гласных и негласных, которые установлены между дотационными регионами и федеральным центром.

Специальный вопрос

— Юрий Александрович , общественная деятельность существенно отнимает время и отвлекает от бизнеса. Вы не подумываете о ротации в руководстве АСП?

— Не скажу, что у меня очень обременительная функция, но время она действительно отнимает. В том числе, от общения с семьей.

Сергей Писарев ( Барнаульский зоопарк), Вадим Смагин ( Бочкаревский пивоваренный завод), Юрий Фриц ( Алтайский союз предпринимателей), Валерий Маслов ( «Биршале», «Бивер»). Олег Богданов

Ротация — процесс полезный и обоснованный. И я уже дважды предлагал коллегам рассмотреть ее в руководстве союза. Пока они меня не поддержали. Я бы с удовольствием увидел на посту председателя правления АСП человека молодого, более энергичного и решительного.

Но при этом не хочу, чтобы объединение возглавил человек без характера, без внутреннего стержня и без безусловного понимания проблем и задач, стоящих перед АСП.

В любом случае, знаю, что мои коллеги в правлении союза предпринимателей — люди здравомыслящие, и они сумеют подобрать достойную кандидатуру.

О чем еще рассказал собеседник

О «вмененке» и самозанятых

— 2020-й — год, когда начнется сужение сферы применения ЕНВД. В свое время АСП был одним из активных борцов за то, чтобы эта система появилась в России. И она дала потом очень серьезный толчок развитию малого и среднего бизнеса. Она проста и удобна, и потому получила широкое распространение.

Юрий Фриц и Нодар Шония. Анна Зайкова , altapress.ru

То, что предлагается сейчас взамен ЕНВД, для малого бизнеса по многим причинам не подходит. Та же общая система налогообложения для него просто губительна.

Патентная система — ее в нашем регионе никак не могут довести до ума. По системе же налогообложения для самозанятых мне не понятен сам подход: почему в эксперименте по ее внедрению в первую очередь участвуют самодостаточные регионы, а дотационные территории отодвинуты на более поздний период.

В концепции системы для самозанятых много плюсов для самого мелкого бизнеса как раз в регионах, похожих на Алтайский край.

О проверках по инициативе Москвы

— Мы принимаем участие в работе Общественного совета при прокуратуре Алтайского края, где владеют большим объемом информации в части проверок предпринимателей.

Так вот, не смотря на то, что на самом высоком уровне говорится о регуляторной гильотине, снижении давления на малый бизнес, реформе контрольно-надзорной деятельности и т.д., самые массовые проверки в стране проходят именно по поручениям президента и правительства РФ! Вот такой парадокс.

Юрий Фриц. Анна Зайкова , altapress.ru

Справка

Юрий Александрович Фриц родился 7 июня 1969 года. Окончил барнаульскую среднюю школу № 45, затем политехнический институт по направлению «Технологии роботизированных производств». После института работал в отделе главного технолога завода «Трансмаш».

Позднее перешел на работу в кооператив, который занимался конструкторской работой. Параллельно занялся собственным бизнесом, связанным с поставкой и производством оборудования. С 2002 года специализируется на производстве железобетонных изделий. Юрий Фриц увлекается чтением, бильярдом, плаванием.