Группа НЛМК вошла в число лидеров рейтинга работодателей России по версии HeadHunter

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, заняла первое место среди металлургических компаний в рейтинге работодателей по версии платформы HeadHunter и второе место в категории «промышленное производство» среди компаний численностью более 5 000 человек. Компания также вошла в топ-20 общего рейтинга российских компаний и в топ-3 компаний по уровню зрелости HR-процессов.

«Высокая оценка в рейтинге подтверждает прогресс Группы НЛМК в формировании одной из самых сильных и профессиональных команд. Именно сотрудники позволяют компании добиваться поставленных целей и устойчивых результатов, а компания, в свою очередь, помогает им непрерывно развиваться и становиться лидерами», прокомментировал вице-президент по кадрам Группы НЛМК Михаил Архипов.

Рейтинг HeadHunter — один из самых авторитетных рейтингов работодателей России. В проекте участвуют компании всех отраслей и регионов страны. При подготовке рейтинга оценка компаний проводится по трём показателям: эффективность деятельности HR-подразделения; уровень вовлеченности сотрудников компаний; мнение соискателей.

Справка

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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