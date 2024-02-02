2 февраля
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Экономика

Группа НЛМК вошла в топ-30 рейтинга работодателей по версии HeadHunter

Группа НЛМК вошла в топ-30 лучших работодателей страны среди крупнейших компаний по версии сервиса HeadHunter (ХэдХантер). Компания также заняла первое место в рейтинге уровня развития HR-процессов и вошла в топ-3 среди промышленных компаний.

Группа НЛМК вошла в топ-30 рейтинга работодателей по версии HeadHunter.
Группа НЛМК вошла в топ-30 рейтинга работодателей по версии HeadHunter.
Источник: компания Алтай-Кокс.

Рейтинг HeadHunter — один из самых масштабных рейтингов работодателей России. В 2023 году в рейтинге приняли участие 2266 компаний из 23 отраслей. При подготовке рейтинга аналитики проводят опросы вовлеченности сотрудников компаний, оценивают мнение соискателей и проводят исследование эффективности работы кадровых подразделений. При выборе НЛМК в качестве работодателя сотрудники и соискатели прежде всего отмечают стабильность и надежность, масштабные и интересные задачи, возможность успешно расти и развиваться вместе с компанией.

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