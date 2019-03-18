«Правительство не торгуется»: Томенко объяснил, какой бизнес поддерживает и по каким принципам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что объем налогов и взносов, которые платит предприятие, — не главный критерий его важности для экономики региона, есть масса других параметров. Глава края для altapress.ru прокомментировал топ-100 крупнейших налогоплательщиков края .

По словам Томенко, ни губернатор, ни правительство отдельно проблемами одного, десяти, двадцати или тридцати крупнейших налогоплательщиков Алтайского края не занимаются. «Такого подхода у нас нет», — сказал глава региона.

— Можно ли считать , что 100 компаний , которые в совокупности формируют половину всех налоговых отчислений и платят сумму , равную собственным доходам края , могут рассчитывать на какое-то особенное отношение со стороны власти?

— Нет, нельзя. Отношение у региональной власти к предприятиям и организациям, являются ли они крупнейшими налогоплательщиками или нет, формируется, во-первых, на основе законов, во-вторых, с учетом традиций делового оборота, сложившихся в крае, и, в-третьих, исходя из каких-то актуальных проблем текущей повестки дня.

Объем налоговых платежей — это не единственная характеристика деятельности предприятия. Оно может выпускать такую продукцию, которая облагается высоким налогом, как, например, пиво, и, имея не очень высокую выручку, не такое большое число рабочих, может быть большим налогоплательщиком. В то же время предприятие с большим объемом основных фондов, трудовым коллективом, объемами производства, но невысокой налогооблагаемой базой будет являться не очень крупным налогоплательщиком.

Поэтому ориентироваться только на один объем налоговых платежей, характеризуя роль того или иного предприятия в экономике Алтайского края, в корне неверно.

Когда мы вырабатываем механизмы господдержки, например, власть ориентируется на комплексную оценку предприятия и результатов влияния его работы на разные сферы жизни края — и на бюджет, и на занятость населения, и на включенность в производственные и экономические цепочки создания стоимости.

Всем, кто проявляет свою предпринимательскую инициативу, реализует свои текущие проекты или проекты развития, мы нацелены всемерно помогать и создавать условия для эффективной работы, потому что эти предприятия стоят на нашей земле, включены в экономические процессы региона, платят налоги в наш бюджет, на них трудятся жители нашего края.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

— Правильнее поддерживать те отрасли , предприятия которых платят больше налогов? Или подтягивать тех , кто платит меньше?

— При принятии решений о том, кого поддерживать, вопрос о том, много или мало налогов платит предприятие, является лишь одним из факторов, которые мы анализируем. Мы поддерживаем предприятия, чтобы они создавали новые рабочие места — необязательно с большими налоговыми отчислениями, предприятия, которые реализуют инновационные технологии, предприятия, деятельность которых дает ярко выраженный социальный или инфраструктурный эффект.

Поэтому нет вопроса, тех лучше поддерживать или этих. Правительство — не бизнесмен и не торгуется в вопросах «плати в бюджет больше или плати меньше». Взгляд должен быть намного более широким, он должен включать в себя и социальный, и экологический, и экономический аспекты. А если мы станем помогать только тем, кто потом будет платить больше налогов, то зайдем в тупик и не получим нормального сбалансированного развития края. В то же время не учитывать, сколько платится налогов, мы тоже не можем. И на это в системе анализа и выработки управленческих решений обязательно опираемся.

— У нас нет ни одного ярко выраженного налогоплательщика ( как в крупных сырьевых регионах , например). Это хорошо или плохо?

— Это и не хорошо, и не плохо. Это такая данность, исторически сложившаяся ситуация, и, судя по всему, в обозримом будущем этот расклад с акцентом на сельское хозяйство и промышленность сохранится. При этом, я думаю, сильные игроки будут появляться и занимать свое место в экономике края.