Якорный проект для Алтайского края - строительство группой компаний «Благо» элеватора и маслоэкстракционного завода. Это существенно увеличит объемы производства растительных масел и региональные возможности по экспорту продукции. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко на Днях регионального развития СФО Международной выставки-форума «Россия».

«Учитывая, что регион производит продукции гораздо больше, чем внутренняя потребность, главная задача АПК — наращивание объемов реализации качественных продуктов питания, которые имеют более высокую добавленную стоимость, нежели сырье», — подчеркнул Томенко.

Соглашение о социально-экономическом партнерстве Виктор Томенко и генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман подписали в январе этого года. Крупнейший перерабатывающий комплекс расположится в Рубцовске, на северной окраине города, в промышленной зоне.

Он будет состоять из элеватора, рассчитанного на 120 тыс. тонн единовременного хранения подсолнечника, и маслоэкстракционного мультикультурного завода с мощностями по переработке 2 тыс. тон масличных в сутки (рапс, подсолнечник, лен).

Подсолнечные семечки СС0

В настоящий момент собственного хранения в крае у "Благо" нет. Ребрихинский мелькомбинат, который до 2020 года компания использовала на условиях аренды, успел дважды сменить собственника.

"Хорошо развитая транспортная инфраструктура позволит эффективно экспортировать готовую продукцию, а элеватор, расположенный вблизи от сырьевой зоны, поможет нам обеспечить стабильную поставку сырья на все заводы компании в крае", - рассказывал в январе Дмитрий Фосман.

Финансирование проекта ориентировочно составит 14 млрд рублей. Срок реализации — до 2030 года. Технологическими партнерами выступят российская компания KOBLiK Group, поставлявшая оборудование на элеватор «Благо» в Воронежской области, и крупнейший китайский поставщик Myande Group.

Компания «Благо» работает на рыке России с 1993 года. Имеет 7 заводов, расположенных в трех федеральных округах.

В настоящий момент «Благо» все также на условиях аренды использует два маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске. В 2023 году стало известно, что компания выкупила у Промсвязьбанка права требования к структурам банкротящегося агрохолдинга "Юг Сибири".

Эксперты полагают, что таким образом "Благо" пытается взять под контроль арендуемые длительное время мощности должника, а также влиять на дальнейший процесс банкротства, который до сих пор не завершен.

Поле подсолнечника. Pixabay.com.

Что касается самих заводов «Благо», то в 2023 году они переработали 333 тыс. тонн масличных (из них 63,2 тыс. тонн пришлись на рапс), что составило 84% от паспортных мощностей. В общей сложности произведено 128,8 тыс. тонн растительных масел, из которых 44,6% компания экспортировала в 12 стран мира, в том числе в Афганистан, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, ОАЭ и Узбекистан.

Компания планомерно реализует дорожную карту по реализации проекта и в настоящий момент провела на площадке взятие проб грунта для проведения геологических изысканий. До конца лета будет запущено проектирование объектов строительства.

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