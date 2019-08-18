Губернатор Томенко пообещал алтайским фермерам помощи на полмиллиарда рублей

В рамках федерального проекта на развитие фермерства и сельхозкооперации в Алтайском крае планируется дополнительно привлечь 500 млн рублей. Об этом глава региона сообщил 17 августа на открытии фестиваля фермерского изобилия «Свое» в Барнауле.

Речь идет о прямом финансировании в виде грантов и субсидий вновь образованным хозяйствам, а также кооперативам.

«К федеральным программам мы добавляем свою специфику. Прямые гранты и субсидии сохранятся. Вероятно, они в зависимости от преследуемой цели будут менять направленность в сторону или животноводства, растениеводства, переработки, производства продукции высокого передела», — отметил Виктор Томенко.

В нынешнем году фермерское движение на Алтае отметило свое 30-летие. За восемь лет более 300 фермерских хозяйств края получили поддержку на общую сумму около одного миллиарда рублей.

В Союз фермеров Алтайского края сегодня входят более 400 глав крестьянских хозяйств из 42 районов. На долю фермеров приходится обработка более 2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий (18%), в том числе 1,8 млн гектаров пашни (27%). Из 5 млн тонн производимых в крае зернобобовых и масличных культур на долю КФХ приходится около 40%.