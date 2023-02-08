Губернатор Томенко поручил увеличить бюджет Алтайского края на 7,5 млрд рублей

Деньги планируют вложить в строительство дорог и социальных учреждений, покупку новой техники, повышение зарплат и выплат.
Общая сумма расходов регионального бюджета — 165 695 млн рублей.
На финансовую поддержку органов местного самоуправления направят 2 727 млн рублей. Из них 957 млн рублей — на начисление зарплат.
Расходы дорожного фонда выросли на 1 533 млн рублей.
На покупку дорожной и коммунальной техники выделили 500 млн рублей. На инвестиционную программу и капитальный ремонт социально значимых объектов — 1 272 млн рублей. Из них на реализацию сертификатов детям сиротам 72 млн рублей.
Для укрепления материально-технической базы соцучреждений 295 млн рублей. На повышение социальных выплат 203 млн рублей, а материальную помощь отдельным категориям — 100 млн рублей.
При этом дефицит казны составит 21 083 млрд рублей.
Ранее Виктор Томенко поручил индексировать некоторые социальные выплаты до уровня 11,9%.
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