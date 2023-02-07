Томенко поручил индексировать некоторые соцвыплаты до уровня 11,9%

По словам Томенко, при подготовке бюджета на 2023 год предусмотрели индексацию отдельных выплат на 5,5%.
Губернатор отметил, что необходимо «доиндексировать до величины 11,9%".
«Чтобы быть в унисон с федеральными решениями. И распространить это действие на период с 1 января», — добавил Томенко.
Глава региона отметил, что с 1 февраля правительство России решило увеличить размер ряда выплат на 11,9%.
Ранее сообщалось, что Минтруд индексирует более 40 выплат и пособий в феврале.
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