Томенко поручил индексировать некоторые соцвыплаты до уровня 11,9%

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил индексировать некоторые социальные выплаты до уровня 11,9%, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

По словам Томенко, при подготовке бюджета на 2023 год предусмотрели индексацию отдельных выплат на 5,5%.

Губернатор отметил, что необходимо «доиндексировать до величины 11,9%".

«Чтобы быть в унисон с федеральными решениями. И распространить это действие на период с 1 января», — добавил Томенко.

Глава региона отметил, что с 1 февраля правительство России решило увеличить размер ряда выплат на 11,9%.

Ранее сообщалось, что Минтруд индексирует более 40 выплат и пособий в феврале.