16 января
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Экономика

Минтруд индексирует более 40 выплат и пособий в феврале

Минтруд индексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Об этом пишут на сайте ведомства, ссылаясь на министра Антона Котякова.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Размер ряда выплат увеличат на 11,9% с февраля 2023 года, заявил министр труда.

Речь идет о:

  • единовременном пособии при рождении ребенка,
  • ежемесячном пособии по уходу за ребенком,
  • ежемесячной денежной выплате ветеранам,
  • маткапитале,
  • ежемесячной страховой выплате и других мерах соцподдержки.

Так, например, маткапитал на первого ребенка повысят почти до 587 тыс. рублей. Это на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022-м.

На второго ребенка — порядка 775,6 тыс. рублей. Это на 82,5 тыс. рублей больше.

Между тем жители Алтайского края кинулись оформлять новое социальное пособие.

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