Минтруд индексирует более 40 выплат и пособий в феврале

Минтруд индексирует более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля. Об этом пишут на сайте ведомства, ссылаясь на министра Антона Котякова.

Размер ряда выплат увеличат на 11,9% с февраля 2023 года, заявил министр труда.

Речь идет о:

единовременном пособии при рождении ребенка,

ежемесячном пособии по уходу за ребенком,

ежемесячной денежной выплате ветеранам,

маткапитале,

ежемесячной страховой выплате и других мерах соцподдержки.

Так, например, маткапитал на первого ребенка повысят почти до 587 тыс. рублей. Это на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022-м.

На второго ребенка — порядка 775,6 тыс. рублей. Это на 82,5 тыс. рублей больше.

Между тем жители Алтайского края кинулись оформлять новое социальное пособие.