Минтруд индексирует более 40 выплат и пособий в феврале

Размер ряда выплат увеличат на 11,9% с февраля 2023 года, заявил министр труда.
Речь идет о:
- единовременном пособии при рождении ребенка,
- ежемесячном пособии по уходу за ребенком,
- ежемесячной денежной выплате ветеранам,
- маткапитале,
- ежемесячной страховой выплате и других мерах соцподдержки.
Так, например, маткапитал на первого ребенка повысят почти до 587 тыс. рублей. Это на 62,5 тыс. рублей больше, чем в 2022-м.
На второго ребенка — порядка 775,6 тыс. рублей. Это на 82,5 тыс. рублей больше.
Между тем жители Алтайского края кинулись оформлять новое социальное пособие.
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