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Экономика
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Зернопереработчики решили зарегистрировать новый бренд «Алтайская гречка». Что это такое?

В начале декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в Совете Федерации. Его доклад касался темы развития региональных брендов. У «пищевиков» сейчас их несколько — «Алтайский мед», «сыр Советский», «вода Завьяловская» и «"Алтайские продукты +100 к здоровью». В следующем году может появится еще один — «Алтайская гречка». Зачем местные производители решили «забрендить» свой продукт, читайте в разборе altapress.ru.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов
1 Зачем нужен бренд «Алтайская гречка»?

Работа по его созданию началась в сентябре 2018 года. Инициаторами выступили крупные производители крупы в Алтайском крае. По их словам, наименование «алтайская гречка» за последнее время стало очень популярно. Его активно используют производители других регионов, которые к краю не имеют никакого отношения. Регистрация собственного бренда может стать первым шагом по защите продукции местных предприятий.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов
2 Как будут различать алтайскую и псевдоалтайскую гречку?

Этим вопросом сейчас занимаются ученые Алтайского государственного технического университета, которые проводят сравнительные анализы гречихи их разных регионов. Их задача — доказать неповторимые свойства алтайской гречки.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав.

3 Кто сможет пользоваться брендом «Алтайская гречка»?

Когда доказательная база будет готова, документы передадут в Роспатент. Тогда же будет формироваться группа производителей, которые смогут пользоваться новым брендом. По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, это будут исключительно местные предприятия. Для участия в регистрации наименования места происхождения товара им необходимо будет подать определенный пакет документов. Пока о своем желании участвовать высказались 10 компаний.

Гречка. Кризис.
Гречка. Кризис.
altapress.ru
4 Когда зарегистрируют новый бренд?

Скорее всего, это будет долгий процесс и затянется он до 2020 года. Как рассказал Александр Большаков, на регистрацию бренда «Алтайский мед» ушло полтора года.

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