Зернопереработчики решили зарегистрировать новый бренд «Алтайская гречка». Что это такое?

1 Зачем нужен бренд «Алтайская гречка»?

Работа по его созданию началась в сентябре 2018 года. Инициаторами выступили крупные производители крупы в Алтайском крае. По их словам, наименование «алтайская гречка» за последнее время стало очень популярно. Его активно используют производители других регионов, которые к краю не имеют никакого отношения. Регистрация собственного бренда может стать первым шагом по защите продукции местных предприятий.