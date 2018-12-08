Зернопереработчики решили зарегистрировать новый бренд «Алтайская гречка». Что это такое?

Работа по его созданию началась в сентябре 2018 года. Инициаторами выступили крупные производители крупы в Алтайском крае. По их словам, наименование «алтайская гречка» за последнее время стало очень популярно. Его активно используют производители других регионов, которые к краю не имеют никакого отношения. Регистрация собственного бренда может стать первым шагом по защите продукции местных предприятий.
Этим вопросом сейчас занимаются ученые Алтайского государственного технического университета, которые проводят сравнительные анализы гречихи их разных регионов. Их задача — доказать неповторимые свойства алтайской гречки.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
По предварительным данным, такими отличительными особенностями могут стать крупность зерна и его витаминно-минеральный состав.
Когда доказательная база будет готова, документы передадут в Роспатент. Тогда же будет формироваться группа производителей, которые смогут пользоваться новым брендом. По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, это будут исключительно местные предприятия. Для участия в регистрации наименования места происхождения товара им необходимо будет подать определенный пакет документов. Пока о своем желании участвовать высказались 10 компаний.
Скорее всего, это будет долгий процесс и затянется он до 2020 года. Как рассказал Александр Большаков, на регистрацию бренда «Алтайский мед» ушло полтора года.