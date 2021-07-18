18 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Губернатор Томенко создал региональный штаб, чтобы догазифицировать Алтайский край

Решение о создании регионального штаба по газификации Алтайского края принял губернатор Виктор Томенко.

Газификация.
Газификация.
Дмитрий Кудрявцев

Указ об учреждении соответствующей структуры, датируемый 15 июля, опубликован на Официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что основной задачей регионального штаба является выработка предложений и рекомендаций, направленных на достижение результата, отраженного в послании президента 2021 года в части обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям объектов капитального строительства физических лиц в населенных пунктах Алтайского края, в которых есть газовые сети.

В положении о региональном штабе говорится, что новая структура, в первую очередь, сконцентрируется на разработке механизма реализации программы догазификации в Алтайском крае.

Состав штаба утверждается распоряжением губернатора, а свои заседания новая структура будет проводить не реже одного раза в квартал.

Ранее altapress.ru сообщал, что большой «Газпром» пообещал за пять лет инвестировать в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость