Губернатор Томенко создал региональный штаб, чтобы догазифицировать Алтайский край

Указ об учреждении соответствующей структуры, датируемый 15 июля, опубликован на Официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что основной задачей регионального штаба является выработка предложений и рекомендаций, направленных на достижение результата, отраженного в послании президента 2021 года в части обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям объектов капитального строительства физических лиц в населенных пунктах Алтайского края, в которых есть газовые сети.

В положении о региональном штабе говорится, что новая структура, в первую очередь, сконцентрируется на разработке механизма реализации программы догазификации в Алтайском крае.

Состав штаба утверждается распоряжением губернатора, а свои заседания новая структура будет проводить не реже одного раза в квартал.

Ранее altapress.ru сообщал, что большой «Газпром» пообещал за пять лет инвестировать в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей.