Губернатору показали экспериментальный вагончик на заводе, который «гремел на всю страну»

Глава Хакасии Валентин Коновалов с гордостью рассказал про возрождение «Абаканвагонмаша», некогда одного из крупнейших заводов в СССР, сообщает 19rus.info .

Огромный завод начали строить в 1970 году, в 1975-м ввели в строй первые производственные цеха. Проектная мощность — 40 тысяч контейнеров в год. Сегодня предприятие — единственный в России производитель крупнотоннажных контейнеров различной модификации. С момента запуска выпустили более 1 млн контейнеров, используемых в 35 странах.

Накануне Коновалов побывал на «Абаканвагонмаше» и встретился с руководством. Он подчеркнул, что знаковый для Хакасии и всей страны завод гремел в СССР, а сегодня это — одно из предприятий, которое вообще сохранилось в республике.

«Мне показали экспериментальный вагончик для проживания вахтовиков. Есть планы по ремонту вагонов <…> Результаты прошлого года и загрузка вызывают определенный умеренный оптимизм. У руководства предприятия есть планы по расширению производства контейнеров. Есть уже действующие проекты по заказам Минобороны и сотрудничеству с разными организациями», — отметил глава республики.

Коновалов подчеркнул, что коллектив завода увеличили на 70 работников — до 450 человек.

По словам губернатора, власти всячески помогают предприятию. Например, ради налоговых льгот планируют включить в список участников региональных инвестиционных проектов.

«Конечно, хочется, чтобы оно развивалось, процветало. Было больше рабочих мест, выше зарплата, оно было загружено. Все для этого есть, нужно только реализовывать в жизнь эти планы. С учетом конкурентоспособности с Китаем нужна федеральная поддержка. Думаю, вся страна заинтересована», — добавил Коновалов.

Кстати, несколько лет назад завод пытались обанкротить по заявлениям, в том числе и барнаульской компании, которая сейчас находится в статусе «на стадии ликвидации».

Ранее стало известно, что два крупных завода в Алтайском крае продадут из-за гигантских долгов в 9 млрд рублей.