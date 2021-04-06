Два крупных завода на Алтае продадут из-за гигантских долгов в 9 млрд

5 апреля начался прием заявок на участие в торгах по банкротству компании «Юг Сибири». Спустя три года конкурсного производства два актива бывшего агрохолдинга решено продать.

Речь идет о маслоэкстракционных заводах в Бийске и Барнауле — это два крупнейших предприятия своей отрасли. Их имущество выставлено одним лотом, в которых вошли недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны и многое другое.

Прием заявок продлится до 12 мая.

14 мая будут подведены итоги торгов.

Начальная стоимость лота составляет 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов составляют более 9 млрд рублей.

Кто может купить

В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает федеральная компания «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

К слову, один из арендуемых объектов в конце прошлого года «Благо» уже лишилось. С торгов по банкротству был продан элеватор в Ребрихе, который компания использовала для хранения масличного сырья.

Как ранее сообщали источники altapress.ru, маслоэкстракционными заводами интересуются и другие федеральные игроки. В качестве главных преимуществ данных активов называется близость к азиатским рынкам сбыта, в частности Китаю.

На фоне растущего экспортного спроса на российское масло привлекательность местной локации только возрастает.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Что произошло с «Югом Сибири»

На протяжении нескольких лет компания вела активную инвестиционную деятельность за счет кредитных средств «Промсвязьбанка», который (как и «Юг Сибири») входил в число бизнес-активов известных российских предпринимателей братьев Ананьевых.

В декабре 2017 года стало известно о введении процедуры оздоровления банка. В его структуре появилась временная администрация, назначенная Центробанком РФ.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

После этого в кулуарах заговорили о финансовых проблемах алтайской компании из-за имеющихся перед «Промсвязьбанком» кредитных обязательств и невозможности привлечь дополнительные вливания.

В июне 2018 года «Юг Сибири» подал иск о своем банкротстве.