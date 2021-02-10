Хлебно-мучные субсидии в Алтайский край поступили пока на бумаге. Но цены уже снижаются

Алтайскому краю предоставят из федерального бюджета субсидии на стабилизацию цен на хлебобулочные изделия, сообщил вице-губернатор и министр финансов Алтайского края Данил Ситников. Большая часть денег достанется мукомолам. В зерноперерабывающей отрасли говорят, что субсидии выделены пока только на бумаге. А тем временем цены на хлеб уже пошли на снижение.

Лидер по объему субсидий

Правительство РФ выделило регионам 4,7 млрд рублей для сдерживания цен на хлебобулочные изделия.

И, как рассказал Данил Ситников, Алтайскому краю предоставлена субсидия на производителей муки (357 млн рублей) и на производителей хлеба (27,3 млн рублей).

Судя по распоряжению правительства РФ, Алтайскому краю достанется самая крупная «мукомольная» субсидия. Так, Краснодарскому краю «расписали» всего 122 млн рублей, Кемеровской области 71 млн, Новосибирской — 61,5 млн.

Зерно. Анна Зайкова

Денег пока не видели

Между тем, как рассказал altapress.ru руководитель одного из зерноперерабатывающих предприятий края, до реального поступления субсидий мукомолам еще далеко.

По его словам, в Алтайпищепроме сообщили, что «в настоящее время ведется согласование нормативно-правовых актов, определяющих порядок предоставления компенсаций и необходимых для заключения соглашения с Минсельхозом РФ».

Соглашение с федеральным Минсельхозом должно быть заключено до 19 февраля 2021 года. И только после этого будет объявлено о начале приема документов от предприятий, а затем и выделяться деньги.

«Субсидия нам предоставлена пока только на бумаге», — констатировал мукомол.

Зерно. Элеватор. СС0

Цены поползли вниз

Тем временем цены на хлеб уже начали снижаться.

Так, в начале декабря хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1−2 сорта стоили 52,26 рублей за килограмм (данные Алтайкрайстата). А на 1 февраля — 50,92 рубля.

Впрочем, это все еще немного выше февраля 2020 года (47,76 рублей).

Так или иначе — Федеральная антимонопольная служба отметила снижение числа жалоб на цены социально значимых продуктов на 13% за период с 21 по 27 января, сообщили РИА Новости.

«Праздник хлеба» в Барнауле. 19 июля 2013 г. Олег Богданов

Слова имеют значение

Источник altapress.ru из зерноперерабытвающей отрасли считает, что этому есть три причины.

Во-первых , таким образом рынок среагировал на информацию о начале проверок цен органами прокуратуры и антимонопольной службой — в декабре 2020 года ведомства пообещали решительно и принципиально реагировать на случаи необоснованного роста цен на продукты и жестко пресекать картельные сговоры.

таким образом рынок среагировал на информацию о начале проверок цен органами прокуратуры и антимонопольной службой — в декабре 2020 года ведомства пообещали решительно и принципиально реагировать на случаи необоснованного роста цен на продукты и жестко пресекать картельные сговоры. Во-вторых , немного «просели» цены на зерно ( пшеницу) и , вслед за этим , на муку.

немного «просели» цены на зерно пшеницу) и вслед за этим на муку. В-третьих , сработало ожидание субсидии.

«Предприниматели понимают, что субсидия будет перечислена. Звучит и сумма — 1−2 тысячи на тонну муки. Раз субсидия будет — соответственно, будет и удешевление. Пока сработала словесная интервенция», — полагает зернопереработчик.