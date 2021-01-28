Хлопотное хозяйство. Мэр проблемного алтайского города прокомментировал предстоящий рост тарифов

Как уже сообщал altapress.ru, жители Ярового направили обращение к президенту России с просьбой ограничить повышение тарифов на коммунальные услуги. Глава города Виталий Самобочий предоставил редакции свое видение ситуации, ответив на наши вопросы.

Услуга должна быть оплачена

— Виталий Николаевич , в регионе утвержден предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги — 6,2%. А в Яровом платеж вырастет намного больше. Смогут ли жители города оплачивать эти услуги?

— Для соблюдения предельного индекса администрация города утвердила положение о компенсации жителям платы за коммунальные услуги. С 1 июля все, кто добросовестно оплачивает услуги, смогут обратиться в отдел ЖКХ с заявлением о предоставлении компенсации. На эти цели в бюджете города предусмотрено 27 млн рублей.

— Чтобы получить компенсацию , надо сначала оплатить услуги. Не получится ли так , что у людей просто не будет возможности заплатить по новым тарифам и они не получат право на компенсацию? Не кредит же брать на оплату.

— Мы исходим из того, что, если услуга оказана, она должна быть оплачена. Но о кредитах речи не идет, конечно. Приведу расчеты для благоустроенной квартиры общей площадью 54 квадратных метра, в которой проживает три человека.

За декабрь 2020 года за все коммунальные услуги такая квартира заплатила 6993,55 рублей. В июле 2021 года в сопоставимых условиях платеж составит 8310,81 рублей.

Рост платы — 118,8%. Превышение предельного индекса — 12,6% (18,8−6,2). Сумма компенсации, которая будет выплачена из городского бюджета, — 883,66 рублей. Таким образом рост платы за набор коммунальных услуг не превысит 6,2%.

Виталий Самобочий. Politsib.ru

Доходы превышают расходы

— Объясните , с чем связано повышение тарифов?

— Один из принципов регулирования тарифов — безубыточная деятельность коммунального предприятия. Разница между доходами и расходами МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (МУП «ЯТЭК») колоссальная.

Доходная часть за счет предоставления всех коммунальных услуг — тепло- и водоснабжения и водоотведения — формируется в объеме 360−380 млн рублей в год. Расходы составляют порядка 540 млн рублей.

В расходы входит и зарплата персоналу, которую работодатель должен ежегодно индексировать и по Трудовому кодексу, и по коллективному договору, и затраты за уголь — а это колоссальная сумма, и многое другое.

Уголь в Яровом. Instagram altai_government_open

— Однако власти края сообщали , что на закупку угля из краевого бюджета направлено 175 млн рублей.

— С 22 ноября 2019 года, когда в городе был введен режим ЧС, МУП «ЯТЭК» не закупил ни одной тонны угля. Весь объем топлива мы закупаем на средства краевого бюджета, на освободившиеся деньги предприятие выполняет ремонты.

В 2020 году мы провели очень серьезную ремонтную кампанию: отремонтировали все три котла ТЭЦ, поучаствовали в краевой адресной инвестиционной программе, сделав ремонт сетей на сумму более 5 млн рублей. В 2021 году намерены продолжить эту работу -на сети потратим порядка 15 млн рублей. И еще 50 млн рублей планируем направить на дальнейший ремонт ТЭЦ.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Уголь передан не бесплатно

— Надо ли предприятию возвращать деньги , выделенные из краевого бюджета на закупку угля?

— Весь уголь, приобретенный с помощью краевого бюджета, передан не бесплатно. На выделенные средства мы формируем резервный фонд администрации города, уголь передается в качестве помощи предприятию.

Однако мы не ставим перед МУП «ЯТЭК» строгие даты по возврату этих средств — это должно быть сделано в разумные сроки.

— Не является ли необходимость возврата «угольных денег» причиной того , что тариф на тепловую энергию увеличен сразу на 700 рублей за гигакалорию?

— Нет. Ни эта, ни другая задолженность МУП «ЯТЭК» перед поставщиками никоим образом не отразились в тарифе. В нем отражено положение предприятия, при котором его расходы фактически выше доходов.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Что касается задолженности перед поставщиками, то по ним предприятие заключает в судах мировые соглашения, в них оговариваются разумные сроки погашения.

— Позволит ли новый тариф с 1 июля сделать деятельность МУП «ЯТЭК» безубыточной или нет?

— С 1 июля — да. Но корректнее считать средневзвешенный тариф в течение года, с учетом как первого, так и второго полугодия. В 2021 году средневзвешенный тариф для МУП «ЯТЭК» в 2021 году составит 2558 рублей за гигакалорию.

И такой уровень уже не полной мере позволяет вести деятельность без убытков. Мы рассчитываем, что, сохранив тот уровень доходности, который будет обеспечен с 1 июля, предприятие сможет выйти на безубыточную деятельность в 2022 году.

Виталий Самобочий. Глава Ярового. Altairegion22.ru

Потребуется пять лет

— Есть ли у муниципального предприятия и администрации как его учредителя программа , в которой было бы расписано , что будет сделано за эти деньги?

— В МУП «ЯТЭК» есть ремонтная программа на год. По поводу долгосрочных планов отвечу так: у нас есть представление о том, что мы хотим сделать. Но мы опираемся на финансовые возможности предприятия, города и края. И можем что-то планировать только в рамках бюджетного года.

По нашим оценкам, требуется как минимум пять лет на то, чтобы привести оборудование ТЭЦ в соответствие с нормативными требованиями. Чтобы мы могли сказать: все, теперь на станции аварий не будет.

— Отказалась ли «Сибирская генерирующая компания» от Яровской ТЭЦ?

— С инициативой о передаче в концессию коммунального комплекса, который обслуживает МУП «ЯТЭК», в администрацию города еще никто не обращался. Хлопотное это хозяйство.

Яровое. www.instagram.com/besedin