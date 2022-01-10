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Экономика

С основателей «Холидея» требуют 66 млн рублей убытков

Альфа-Банк собирается взыскать с основателя ГК «Холидей» миллионы убытков, пишет РБК.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Банк намерен взыскать с Николая Скороходова, «Холидея» и Татьяны Саженовой убытки в размере 66,2 млн рублей в конкурсную массу компании «Кора-ТК» (компания использовала торговые знаки «Кора» — сеть супермаркетов, и «Милки-Пилки» — производство глазированных сырков).

«Кора-ТК» признана банкротом в 2019 году. Татьяна Саженова была генеральным директором организации, а сама компания принадлежит основателю ГК «Холидей» Николаю Скороходову и «Х. С. Р. Холидей Сибериада Рителйинг Груп Лимитед» (Кипр).

Год назад к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову обратились поставщики «Холидея» с просьбой защитить их права в борьбе с правопреемником обанкротившегося ритейлера.

Напомним, что в 2019 году «Компания Холидей» признана банкротом.

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