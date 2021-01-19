К резонансному делу «Холидея» против сибирских производителей подключился бизнес-омбудсмен Алтайского края

В начале января текущего года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову обратились поставщики «Холидея» с просьбой защитить их права в борьбе с правоприемницей обанкротившегося ритейлера — компанией «Холидей Маркетинг». Учитывая беспрецедентность ситуации и широкий общественный резонанс, правозащитник направил внепроцессуальное обращение в суд по интеллектуальным правам.

«Золотая жила»

Напомним, еще в прошлом году «Холидей Маркетинг» направил в суд претензии к производителям о выплате компенсаций за якобы неправомерное использование товарного знака «Холидея», о чем altapress.ru уже писал. Под ударом оказались более 80 компаний Сибири, в том числе такие крупные фирмы, как «Бочкари», «Алтан», «Ренессанс Косметик» и другие.

На базе ИД «Алтапресс» прошла пресс-конференция , где обсудили нападки компании «Холидей Маркетинг» на производителей Сибири. Дмитрий Лямзин.

Бизнесмены поставляли в сеть продукцию собственной торговой марки (СМТ) ритейлера. При этом, он полностью контролировал производство, качество, ценообразование и распределение товара. Фирмы, согласно подписанным договорам, эту продукцию никуда больше не поставляли.

Впоследствии предприниматели выяснили, что «Холидей Маркетинг» получил права на товарные знаки и маркировки родственной фирмы еще в 2017 году. Однако, их никто об этом не уведомил.

«Холидей». архив ООО «Компания Холидей»

Получается, что сами того не зная, введенные в заблуждение бизнесмены якобы незаконно производили и поставляли в сеть товары под торговой маркой, которая на тот момент «Холидею» формально не принадлежала.

Злоупотребление правом

Первой жертвой новой схемы по отъему денег стала компания «Константа» (гендиректор Константин Рябинин), которая поставляла «Холидею» детскую одежду под брендом «Игрята». Иск от бывшего партнера появился в суде весной 2020-го. По делу на конец года было проиграно два суда на общую сумму в 2,5 млн рублей.

Константин Рябинин. Дмитрий Лямзин.

Предприниматель не смог доказать аффилированность, то есть фактическое согласие правообладателя «Холидей Маркетинг» на использование СТМ «Холидея». Алтайские судьи заняли позицию формального взгляда на неоднозначную ситуацию, при которой решение выносилось в пользу ритейлера.

Казалось бы, можно опереться на практику судов Новосибирской области. В прошлом году в одном из них была доказана аффилированность «Холидей Маркетинга» и установлено злоупотребление правом, направленное на причинение вреда ответчикам.

Рукопожатие. из свободных источников

Правозащитник в деле

Еще в декабре на пресс-конференции, проведенной на базе altapress.ru алтайские предприниматели-поставщики и партнеры «Холидея» подписали коллективное обращение к председателям судов России с просьбой проконтролировать резонансные дела с участием правопреемница обанкротившегося ритейлера.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

В новом году вопросом занялся бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Как отмечает пресс-центр регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, правозащитник изучил позицию местных компаний и обращает внимание суда на то, что «Холидей» все же продавал товар под собственной торговой маркой.

Сибирские поставщики производили продукцию используя СМТ, предложенные именно ритейлером.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

В то же время, Осипов отмечает, что сегодня в арбитражных судах нет единообразия решений в части удовлетворения требований «Холидей Маркетинг» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Он обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на особую значимость данной категории дел и формируемой правовой позиции для нижестоящих судов по аналогичным делам.