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Экономика

Хозяйство бизнесменов Ракшиных решило дешевле других продавать людям овощи

Сельхозпредприятие «Русский овощ», занимающееся производство овощей, первым в Алтайском крае запустило акцию по поручению зампреда федерального правительства. Как пишет региональный минсельхоз, картофель хозяйство уже реализует по цене ниже среднерыночной.

Поля "Русского овоща".
Поля "Русского овоща".
Олег Богданов

Продажа ведется через сеть магазинов «Мария-Ра» по цене 19,95 рублей за килограмм. Картофель «Русский овощ» реализует в сетках фасовкой 10 кг. В дальнейшем предприятие планирует проведение аналогичных акций по другим категориям «борщевого набора» — капусте, моркови и свекле столовой.

Напомним, весь летний период в Алтайском крае отмечался взрывной рост цен на овощи. Сейчас, в пик сезона уборки, цены начали снижаться. По данным Алтайкрайстата, стоимость картофеля в регионе составляет в среднем 26 рублей за килограмм.

Что еще выращивает хозяйство

«Русский овощ» — одно из крупнейших в Алтайском крае предприятий промышленного овощеводства. Хозяйство занимается выращиванием капусты, моркови, свеклы и картофеля в открытом грунте.

Виктор Томенко, Андрей Турчак, морковь, свекла и картофель.
Виктор Томенко, Андрей Турчак, морковь, свекла и картофель.
altairegion22.ru

Поля «Русского овоща» располагаются в Косихинском и Первомайском районах. Хозяйство одно из первых в своем производстве начало использовать принципы точного земледелия. Предприятие ежегодно получает государственную поддержку на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение экологической безопасности производства, а также плодородия и качества почв.

Учредителем предприятия выступает Евгений Ракшин — ему принадлежат 49% акций. Оставшиеся 51% у фирмы «Кольцо», которое тоже входит в круг бизнес-интересов семьи Ракшиных.

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