Хозяйство бизнесменов Ракшиных решило дешевле других продавать людям овощи

Сельхозпредприятие «Русский овощ», занимающееся производство овощей, первым в Алтайском крае запустило акцию по поручению зампреда федерального правительства. Как пишет региональный минсельхоз, картофель хозяйство уже реализует по цене ниже среднерыночной.

Продажа ведется через сеть магазинов «Мария-Ра» по цене 19,95 рублей за килограмм. Картофель «Русский овощ» реализует в сетках фасовкой 10 кг. В дальнейшем предприятие планирует проведение аналогичных акций по другим категориям «борщевого набора» — капусте, моркови и свекле столовой.

Напомним, весь летний период в Алтайском крае отмечался взрывной рост цен на овощи. Сейчас, в пик сезона уборки, цены начали снижаться. По данным Алтайкрайстата, стоимость картофеля в регионе составляет в среднем 26 рублей за килограмм.

Что еще выращивает хозяйство

«Русский овощ» — одно из крупнейших в Алтайском крае предприятий промышленного овощеводства. Хозяйство занимается выращиванием капусты, моркови, свеклы и картофеля в открытом грунте.

Виктор Томенко , Андрей Турчак , морковь , свекла и картофель. altairegion22.ru

Поля «Русского овоща» располагаются в Косихинском и Первомайском районах. Хозяйство одно из первых в своем производстве начало использовать принципы точного земледелия. Предприятие ежегодно получает государственную поддержку на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение экологической безопасности производства, а также плодородия и качества почв.

Учредителем предприятия выступает Евгений Ракшин — ему принадлежат 49% акций. Оставшиеся 51% у фирмы «Кольцо», которое тоже входит в круг бизнес-интересов семьи Ракшиных.