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Экономика

Овощи продолжают дешеветь ударными темпами в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжается сезонный спад цен на овощи. В целом в регионе зафиксировали минимальные цены по Сибири на некоторые виды продуктов, сообщила пресс-служба краевого минэко.

Овощи. Магазин.
Овощи. Магазин.
CC0

С начала сентября розничные цены снизились на морковь — на 33,8%, картофель — на 30,5%, капусту — на 17,2%, лук репчатый — на 11,5%, яблоки — на 10,4%, мороженую рыбу — на 3,3%, пшеничную муку — на 1,9% и рис — на 1,1%.

Больше всего за неделю подешевел картофель — на 11,8%, или на 3,61 рубля за кг и морковь — на 11,4%, или на 4,58 рубля за кг.

Оказалось, что в Алтайском крае самые дешевые в Сибири яйца, сахар, соль, мука, гречневая крупа, картофель и капуста, отметили в ведомстве.

Однако 13 сентября сообщалось, что стоимость минимального набора продуктов выросла в Алтайском крае сильнее, чем в других регионах СФО.

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