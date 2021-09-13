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Экономика

Жители Алтайского края сильнее всех в Сибири ощутили подорожание продуктовой корзины

Стоимость минимального набора продуктов выросла в Алтайском крае сильнее, чем в других регионах Сибири, следует из данных Новосибирскстата за август.

Магазин. Покупки.
Магазин. Покупки.
CC0

С начала года стоимость минимального набора продуктов выросла во всех регионах округа (на 9−13%), но больше всего — в Алтайском крае (+13,2%, до 4 694 рублей).

При этом дороже всего минимальный набор обойдется жителям Красноярского края — 5 671 рубль (подорожание на 12,5%).

Меньше всего подорожала продуктовая корзина в Омской области (на 8,7%, до 4 266 рублей).

В среднем в регионах Сибири ее стоимость составила 5 007 рублей.

Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов — хлеб, крупы, макароны, молочка, овощи, мясо, рыба и так далее.

Ранее стало известно, что показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%.

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