Жители Алтайского края сильнее всех в Сибири ощутили подорожание продуктовой корзины

Стоимость минимального набора продуктов выросла в Алтайском крае сильнее, чем в других регионах Сибири, следует из данных Новосибирскстата за август.

С начала года стоимость минимального набора продуктов выросла во всех регионах округа (на 9−13%), но больше всего — в Алтайском крае (+13,2%, до 4 694 рублей).

При этом дороже всего минимальный набор обойдется жителям Красноярского края — 5 671 рубль (подорожание на 12,5%).

Меньше всего подорожала продуктовая корзина в Омской области (на 8,7%, до 4 266 рублей).

В среднем в регионах Сибири ее стоимость составила 5 007 рублей.

Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов — хлеб, крупы, макароны, молочка, овощи, мясо, рыба и так далее.

Ранее стало известно, что показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%.