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Экономика

Хуснуллин посетил Алтайский край и встретился с губернатором Томенко

Накануне в Алтайском крае прошла встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. На ней подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Об этом Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Поддержка от федеральных властей по многим направлениям: от развития инфраструктуры — строительства и ремонта дорог, обновления коммунальных сетей — до благоустройства парков, скверов и других общественных пространств.

Марат Шакирзянович высоко оценил текущую организацию работы и пообещал свою поддержку в будущем.

На встрече также обсудили возможные инструменты для развития инвестиционной активности в регионе и решения непростых вопросов, включая серьезные вложения, необходимые для обновления системы ЖКХ.

"Мы рассчитываем на прямую поддержку через программу модернизации коммунальной инфраструктуры, а также на долгосрочные инструменты финансирования — под небольшой процент годовых", — отметил губернатор Алтайского края.

Ранее стало известно, как в Барнауле пройдет второй этап реконструкции сетей в рамках инвестпроекта «Меланжист Алтая».

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