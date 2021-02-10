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Экономика

И это не предел: резко подорожала электроника

С начала 2021 года в России резко подорожала электроника, пишут «Известия».

Биткоин. Криптовалюта.
Биткоин. Криптовалюта.
СС0

Опрошенные изданием ритейлеры рассказали, что рост цен с начала года составил от 5 до 20%, в зависимости от категорий товаров.

Сложившуюся ситуацию эксперты связывают с мировым дефицитом основных компонентов, из которых производится электроника, — матриц, карт памяти, дисплеев и видеокарт.

Большая часть этих комплектующих выпускается в Китае, где в начале года традиционно падает производство из-за новогодних праздников по лунному календарю. Нехватка видеокарт отдельно вызвана ростом ажиотажа вокруг биткоина из-за его подорожания. Для майнинга криптовалюты необходимо оборудование, включающее в себя видеокарту.

Объем импорта электроники в Россию снизился еще в конце прошлого года, пишет Lenta.ru. Его восстановления они ожидают в марте-мае.

Закупочные цены в Китае в 2021 году выросли на 10−15%. К этой величине следует прибавить 2−3% из-за проблем с логистикой.

Ранее сообщалось, что увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года стало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

Эксперт прогнозировал, что в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10−15%.

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