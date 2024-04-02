«Идет массовая модернизация». Государство инвестирует в алтайскую оборонку десятки миллиардов

Оборонная отрасль становится драйвером инвестиционной активности, сообщил на минувшей неделе Вячеслав Химочка, глава минпромэнерго Алтайского края, на заседании Союза промышленников. Правда, конкретные суммы вложений в модернизацию производства и ускорение выпуска продукции для армии сегодня не называют – информация о развитии ОПК перестала быть публичной. Тем не менее, ясно: речь идет о вложении государством десятков миллиардов рублей.

Главное - обеспечение армии

«Оборонная промышленность последние два года переживает период массовой модернизации», - так описал ситуацию Вячеслав Химочка в ходе отчета о работе промышленности за 2023 год.

Сотни новых станков и оборудования, необходимых для ускорения производства военной и специальной техники и вооружений, закупают и монтируют на выделенные государством средства, сказал министр.

Рост инвестиций в основной капитал в 2023 году произошел и в целом по промышленности, в том числе - за счет субсидий государства. На предприятия гражданского сектора поступило 3,2 млрд рублей из федерального бюджета и еще 740 млн – из краевого.

Визит полпреда президента в СФО на "Барнаултрансмаш". sfo.gov.ru

Что касается ОПК, то на его перестройку государство денег не жалеет. Общий объем господдержки измеряется десятками миллиардов рублей, сообщил содокладчик министра Максим Коновалов, гендиректор Алтайского приборостроительного завода «Ротор».

«С учетом общего размера выделенных субсидий оборонная отрасль на ближайшие годы становится драйвером инвестиционной активности», - отметил Химочка.

Максим Коновалов назвал происходящее кардинальным изменением стратегического вектора работы отрасли. Раньше важнейшей ее задачей являлась диверсификация. Теперь - обеспечение армии необходимой продукцией.

АПЗ «Ротор». Дмитрий Лямзин

ОПК растет быстрее других отраслей

Сведения о реализуемых в ОПК инвестпроектах (их целях, объемах и источниках инвестиций и исполнителях) сегодня обрывочные и, по большей части, закрытые.

Неизвестно даже то, какие именно предприятия края Минпромторг включил в реестр оборонных – напомним, в 2022 году список возрос с примерно десятка до 35. Информация, содержащаяся в реестре ОПК, имеет ограниченный доступ и публикации не подлежит, объясняет официальный сайт правительства РФ объясняем.рф.

Но результаты работы оборонки за 2023 год все же пока озвучивают, хотя и в самом общем виде. Так, по данным Максима Коновалова, совокупно предприятия ОПК нарастили выпуск более чем на 20% (в 2022 году - на 27%).

Заседание Союза промышленников прошло на заводе АТИ. Altapress.ru

В частности, примерно на 20% возросло производство на "Роторе". Отдельные компании показали результаты намного выше средних. Так, выпуск дизельных двигателей увеличился в два раза, топливной аппаратуры к ним – в 1,6, пояснил Химочка.

«Почти в три раза увеличился объем отгрузки боевой машины пехоты в адрес Министерства обороны РФ. Существенное увеличение наблюдается и в производстве взрывчатых веществ», - рассказал министр.

Для сравнения: индекс промышленного производства в целом по краю составил в 2023 году 105,8%.

"Барнаултрансмаш". Анна Зайкова

Несмотря на высокие зарплаты, дефицит кадров сохраняется

Озвучили спикеры и сведения о численности работников оборонной отрасли региона: на 35 предприятиях ОПК трудится 25,4 тыс. человек, или более четверти занятых в обрабатывающей промышленности (92,3 тыс.).

За 2023 год численность подросла на 2,5 тыс., а с осени 2022-го – на 4,2 тыс. Рост занятых в минпромэнерго объясняют перетоком из других отраслей и трудоустройством выпускников учебных заведений.

«Некоторые оборонные предприятия в рамках взаимодействия с УФСИН России по Алтайскому краю привлекают для трудоустройства осужденных к исправительным работам», - добавил Максим Коновалов.

Алтайский завод прецизионных изделий. Фото предоставлено АЗПИ.

Почему люди идут работать на оборонные заводы? Как уже не раз писал altapress.ru, осенью 2022 года главным фактором стала возможность получения брони от мобилизации. Тогда, если помните, на оборонные заводы выстроились очереди желающих поработать.

Сейчас же привлекает скорее высокая зарплата: «Ключевые предприятия ОПК увеличили уровень оплаты труда в 1,5-2 раза», - рассказал Вячеслав Химочка.

В среднем же за 2023 год зарплата на оборонных завода региона составила около 60 тыс. рублей - при средней по промышленности 51 тыс. и средней по краю - 45,3 тыс. Кроме того, предприятия наладили обучение персонала, благодаря чему принимают выпускников без опыта.

Тем не менее оборонная отрасль продолжает ощущать нехватку работников - Максим Коновалов ситуацию с кадрами называет катастрофической и говорит, что все без исключения предприятия ОПК проводят агрессивную политику привлечения кадров.

Тем не менее требуется нанять еще более 3 тыс. человек. Согласно планам, в 2024 году производство на предприятиях ОПК должно снова увеличиться.

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