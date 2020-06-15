Идею Жириновского о повышении зарплат и введении «стандарта» назвали шагом в СССР

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предложил установить в стране минимальную зарплату в размере 30 тыс. рублей в месяц. Чтобы снизить недовольство граждан слишком высокими зарплатами в госкорпорациях.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране — 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150−200 тысяч рублей. А максимальная зарплата — 500 тысяч рублей», — написал Жириновский.

Сафонов, комментируя такую идею, подчеркнул, что таким образом Россия вернется во времена СССР и откажется от рыночной экономики.

По мнению эксперта, в современном мире у государства не так много способов влиять на размер заработка трудящихся. Самый простой — постепенно повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Кошелек , зарплата. СС0

«Во-первых, это скачок цен. И мы с вами не очень сильно понимаем, кто выиграет в этой гонке — зарплата или инфляция. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда», — объяснил Сафонов к чему может привести рост зарплат.

Он также отметил, что все такого рода предложения — чистой воды популизм, не связанный с реальной практикой.

По мнению эксперта, для повышения зарплат работодателям придется либо увольнять часть работников, либо начать «играться» с зарплатой — перевести работников на полставки, но заставлять работать сотрудников полную неделю.

Сейчас в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) чуть выше 12 тыс. рублей.

Напомним, по благосостоянию семей Алтайский край оказался в самом конце списка регионов России. Здесь максимально возможный остаток средств среднестатистической семьи с двумя детьми (после минимальных расходов) составил 7 924 рублей.