Игра магнатов: Маск стал технокоролем Tesla

«Звания Илона Маска и (финансового директора) Зака Киркхорна изменились на Technoking („технокороль“) и Master of Coin („мастер над монетой“ — по аналогии с титулом в книгах Джорджа Мартина „Песнь льда и пламени“ и сериале „Игра престолов“ соответственно», — говорится в сообщении.