Игра магнатов: Маск стал технокоролем Tesla

«Звания Илона Маска и (финансового директора) Зака Киркхорна изменились на Technoking („технокороль“) и Master of Coin („мастер над монетой“ — по аналогии с титулом в книгах Джорджа Мартина „Песнь льда и пламени“ и сериале „Игра престолов“ соответственно», — говорится в сообщении.
В отдельном сообщении Tesla говорится — компания назначила президента автомобильного подразделения Жерома Гильена на должность президента подразделения Tesla Heavy Trucking, пишет «Росбалт».
Ранее жители алтайского наукограда заметили вереницу спутников Starlink, которые запустила американская компания SpaceX. Летящие колонной спутники Илона Маска видели также жители Новосибирска.
Илон Маск — один из богатейших людей мира.