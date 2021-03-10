Над Бийском пролетела колонна спутников Starlink Илона Маска

Жители алтайского наукограда заметили рано утром 9 марта вереницу спутников Starlink, которые запустила американская компания SpaceX. Фото опубликовали в группе « Бийск ».

«Очень красивое зрелище», — оценили бийчане в соцсетях.

Летящие колонной спутники Илона Маска видели также жители Новосибирска. Сотрудники местного планетария рассказали НГС, что другого проекта, в котором столько спутников летят друг за другом и похожи на нитку бус, не существует.

Поэтому есть все основания полагать, что это был именно проект Starlink. Узнать, где и когда пролетят спутники Starlink, можно на сайте NASA.

Starlink — глобальная спутниковая система для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет.

Ранее сообщалось, что потенциально угрожающий нашей планете обломок размером с мост Золотые Ворота в Сан-Франциско приближается к Земле. Его ждут 20 марта.