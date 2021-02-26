Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

К Земле на рекордной скорости несется мост-астероид

Потенциально угрожающий нашей планете обломок размером с мост Золотые Ворота в Сан-Франциско приближается к Земле.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Астероид и Земля максимально сблизятся в день весеннего равноденствия — 20 марта. Скорость, с какой космическое тело диаметром от 0,8 до 1,7 км, несется к ней, является рекордной — 124 тыс. км/ч.

Ученые дали этому астероиду наименование 231937 (2001 FO32), пишет «Росбалт».

В декабре сразу пять астероидов на огромной скорости неслись к Земле.

Ранее сообщали, что к Земле на полной скорости несется «каменный холодильник».

Ступень ракеты

Ученые разгадали тайну другого «астероида». Это верхняя ступень американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне. Так называемый астероид 2020 SO на самом деле является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который 54 года назад должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2.

Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей. Ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость