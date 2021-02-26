К Земле на рекордной скорости несется мост-астероид

Потенциально угрожающий нашей планете обломок размером с мост Золотые Ворота в Сан-Франциско приближается к Земле.

Астероид и Земля максимально сблизятся в день весеннего равноденствия — 20 марта. Скорость, с какой космическое тело диаметром от 0,8 до 1,7 км, несется к ней, является рекордной — 124 тыс. км/ч.

Ученые дали этому астероиду наименование 231937 (2001 FO32), пишет «Росбалт».

В декабре сразу пять астероидов на огромной скорости неслись к Земле.

Ранее сообщали, что к Земле на полной скорости несется «каменный холодильник».

Ступень ракеты

Ученые разгадали тайну другого «астероида». Это верхняя ступень американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне. Так называемый астероид 2020 SO на самом деле является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который 54 года назад должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2.

Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей. Ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту.