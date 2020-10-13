Привет от солнечной орбиты: разгадана тайна несущегося к Земле астероида

Приближающийся к Земле астероид является верхней ступенью американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне, заявил директор Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас, пишет « Интерфакс ».

По его словам, так называемый астероид 2020 SO на самом деле является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который 54 года назад должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2.

Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей. Ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту.

Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в сентябре.

Ученый исключает, что ракета упадет на Землю, пишет bfm.ru. По его прогнозу, объект пробудет на орбите Земли с ноября по март следующего года.

А потом вновь выйдет на свою орбиту вокруг Солнца.

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Сканирование неба

В сентябре ученые проводили сканирование неба, чтобы отыскать астероиды, которые могут составлять потенциальную угрозу для Земли и заметили объект, летящий через космос. Они предположили, что это может быть комета.

Ученые попытались измерить Х-образный объект. Удалось установить, что структура имеет ширину свыше 1500 миль. Эрик Деллумс рассказал о том, что скорее всего, это комета необычной формы, которая на огромной скорости проносится через космические просторы.

Хотя она не похожа ни на одну из комет, которые раньше видели ученые.