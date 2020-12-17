Сразу пять астероидов на огромной скорости несутся к Земле, два из них окажутся ближе Луны

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили о приближении к Земле сразу пяти астероидов. Два «космических пришельца» окажутся к планете ближе, чем Луна.

Три астероида приблизятся 16 декабря, пишет РИА Новости. Их размеры в диаметре составят от 10 до 24 метров, а ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тыс. километров.

Два других космических тела диаметром 6,8 метра и 30 метров подлетят к Земле 18 декабря. При этом меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тыс. километров, а больший — почти в 7 млн километров от планеты.

Ранее сообщали, что к Земле на полной скорости несется «каменный холодильник».

Ступень ракеты

Ранее ученые разгадали тайну другого «астероида». Это верхняя ступень американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне. Так называемый астероид 2020 SO на самом деле является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который 54 года назад должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2.

Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей. Ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту.

Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в сентябре.