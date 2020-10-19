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Жизнь

Каменный холодильник на полной скорости несется к Земле

Астероид размером с холодильник приблизится к Земле 2 ноября — за день до президентских выборов в США.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

По данным американский астрофизика Нила Деграсс Тайсона, астероид 2018VP1 — огромный космический камень — «несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час».

Космическое тело может коснуться Земли, однако не нанесет вреда, предположил ученый.

«Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной», — подытожил он.

Астероид пролетит в 384 тыс. километров от Земли, пишет Lenta.ru. Вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 или 0,41%.

Астероид не был определен как потенциально опасный — компьютерное моделирование его траектории не показало неминуемость будущего столкновения с Землей. Последний раз он был замечен 16 ноября 2018 года.

Ступень ракеты

Ранее ученые разгадали тайну другого «астероида». Это верхняя ступень американской ракеты, запущенной в 1966 году к Луне. Так называемый астероид 2020 SO на самом деле является отслужившим свое разгонным блоком Centaur, который 54 года назад должен был доставить на Луну посадочный аппарат Surveyor 2.

Аппарат разбился при посадке из-за отказа двигателей. Ракета пролетела мимо Луны и вышла на солнечную орбиту.

Загадочный объект, направляющийся к Земле, был обнаружен в сентябре.

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