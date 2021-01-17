Икра упадет в цене. Экономист рассказал, какие продукты подешевеют в январе и почему

На сайте URA.RU рассказали об оценке продовольственного рынка России, сделанной экономистом Леонидом Холодом. По его мнению, в ближайшее время в розничном секторе ожидается падение цен на некоторые продукты из-за «раскаченного спроса» торговыми сетями.

Эксперт считает, что на данный момент рост цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в декабре, закончен. А это значит, что Россию ожидает период распродаж. Крупные ретейлеры попытаются нарастить прибыль не за счет объема продаж, а не высокой цены.

Морские деликатесы. Анна Зайкова

«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене», — пояснил Холод в интервью радио Sputnik.

Шампанское. pixabay.com.

Он также отметил, что акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.

Ранее URA.RU писал, что цены на мясо птицы и свинину могут снизиться. Такой прогноз дал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. По его словам, килограмм свинины подешевеет на 10−14 рублей, в зависимости от вида продукции.