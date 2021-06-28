3,2 или 2,5: что принес алтайскому сельскому хозяйству «жирный» 2020 год

Вопреки ожиданиям пессимистов 2020 год для сельского хозяйства Алтайского края оказался успешным. Засуха — бич последних лет — хоть и затронула почти все районы, но оказалась не столь губительной, как предполагалось изначально. Цены почти на все культуры взлетели, экспорт увеличился, «зернодоллары» потекли в регион. Говорят, что такой благоприятной ситуации не было в АПК с 2016 года. Чем похожи эти два периода, что они привнесли в отрасль, altapress.ru решил выяснить, сравнив статистику и выслушав мнения экспертов.

В чем кроются предпосылки жирности

2016 год Он был наполнен романтизмом импортозамещения. Тогда только и говорили, что о происках западных недоброжелателей и российском сельском хозяйстве, которое вопреки всем санкциям рвется вперед. Если посмотреть на радужные цифры статистики, отчасти это так и было. В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае составил более 4,8 млн. тонн (в весе после доработки), что на 22,6% выше, чем годом ранее. Рекордным оказался урожай гречихи, а также сахарной свеклы, которой, к слову, регион впервые собрал более 1 млн тонн. По молоку так совсем все было «жирно»: импортные поставки сыров и масла прекратились, отечественные производители встрепенулись. Спрос на продукцию на фоне отсутствия заморских конкурентов возрос. Государство в тот год не подкачало: Алтайский край получил хороший куш господдержки. Зерновые интервенции в момент временной нестабильности цен поддержали ситуацию. Тогдашние 10 тыс рублей за тонну пшеницы III класса аграрии называли чуть ли не манной небесной. 2020 год Спустя пять лет от романтизма импортозамещения следов не осталось — есть только четкий и холодный расчет. Урожай 2020-того оказался на редкость удачным в количественном выражении: не много (в таких случаях экономика сельского хозяйства летит в тартарары), но и не мало — есть что предложить свободному рынку. А спрос был. Казахстан, съедаемый засухой второй год подряд, буквально выгребал зерновые запасы на приграничных территориях. Китай тоже не отставал — по импорту масличных культур он первый в списке у алтайских сельхозпроизводителей. Цены на фоне такого ажиотажа аграриев, конечно же, радовали. И даже заградительные действия государства в декабре 2020-го в виде экспортных пошлин не сказать, чтоб сильно испортили картину. Финансовый год для сельского хозяйства все равно оказался удачным.

Каковы экономические показатели

Сельскохозяйственный бизнес фермеров Траутвейнов в Косихинском районе даже в сложные и кризисные периоды всегда оставался на плаву, что уж говорить про год «жирный».

Александр Траутвейн, который в семейном подряде отвечает за животноводство и руководит крупным предприятием «Им. Титова», признается, что молоко особо большой прибавки в общую финансовую копилку не принесло: сказались пресловутые ценовые качели, зато растениеводство как всегда выручило.

Рапс, лен, гречиха, подсолнечник — то, на чем хозяйство очень хорошо заработало. Правда, есть одно «но». «Мы продали отличный урожай, два дня порадовались. А когда начали считать, сколько денег придется потратить в будущем, — прослезились. Расходы на все составляющие нашей работы возросли в разы», — признается фермер.

Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru

По его словам, цены на удобрения подскочили в 1,5−2 раза, на столько же примерно подорожал металл, вслед за которым поползли цены на запчасти и технику. Вот так и растеклись жирные сливки 2020 года.

Но Траутвейны на посевную все равно решили не скупиться — закупили больше средств защиты растений, более качественные семена, потратились на удобрения, чтобы качество нынешней сельскохозяйственной кампании было действительно на высоком уровне.

Сколько вложили в техническое перевооружение

Целинный район в 2020 году по техническому перевооружению оказался, как говорят, впереди планеты всей. Новой техники местные хозяйства купили на 630 млн рублей — больше, чем в других территориях за это время. Да и вообще для отдельно взятого муниципалитета края — рекорд.

Сельское хозяйство. СС0

Свой вклад в него сделали и «Бочкари-Агро». Директор предприятия Алексей Жуй рассказывает, что 2020-й был годом хороших финансовых результатов и, как итог, приличных вложений в будущее.

Хозяйство закупило несколько образцов техники финской и французской сборки, все остальное — отечественное, в том числе чизельный плуг алтайского производства.

У «Бочкари-Агро» новая техника среди приоритетов стоит на первом месте. За ней — покупка качественных средств защиты растений и удобрений. Все это залог будущего хорошего урожая.

Сергей Государкин, возглавляющий в Алтайском крае кластер аграрного сельхозмашиностроения, говорит, что общая сумма вложений местных аграриев в техперевооружение не особо показательна.

Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru

10,5 млрд рублей — это, конечно, больше, чем в предыдущие годы, но надо учитывать, что техника, как и все в нашей стране, дорожает. Может так случится, что из-за растущей инфляции сумма, потраченная на перевооружение в 2021 году, может оказаться еще выше. Резкий рост цен на металл однозначно подстегнет удорожание готовой продукции, в том числе тракторов, комбайнов и всего остального.

Что происходит с инвестициями

АКХ «Ануйское» в Петропавловском районе — настоящий сельскохозяйственный лидер. У хозяйства самое большое дойное стадо в крае, есть три собственных маслосырзавода и главное — огромный опыт работы.

Несколько лет подряд «Ануйское» вкладывалось в модернизацию — построило несколько новых животноводческих комплексов, полностью обновило свою переработку. Заводы, которым уже под сотню лет, теперь не узнать. Объем вложений измеряется сотнями миллионов рублей.

Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru

Но в 2020 году директор АКХ Владимир Никифоров решил попридержать коней. Во-первых, основные финансово емкие работы уже сделаны. Во-вторых, вкладывать дальше огромные средства в молочную отрасль становится рискованно — слишком уж шаткое у нее положение.

Владимир Никифоров объясняет: растениеводство и правда в 2020 году было сверхрентабельным, в животноводстве таких прорывов не наблюдалось. Налоги при этом увеличились, затраты на ветпрепараты и другие расходники тоже. Окупятся ли капвложения завтра? Это вопрос.

«В животноводстве все сложно. Корова — не трактор, ее просто так не продашь. Тут отдачу каждой вложенной копейки надо тщательно продумывать», — объяснил Никифоров.

Насколько подросла зарплата и занятость

На предприятии «Бочкари-Агро» в 2020 году решили не скупиться и увеличили среднюю заработную плату сразу на 30%. Алексей Жуй объясняет: экономика хозяйства сложилась хорошо — было с чего добавить людям.

Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru Каким был 2020 год для алтайского сельского хозяйства? altapress.ru

Целинный район хоть и в передовиках сельхозпроизводства, но проблемы с кадрами испытывает точно такие же, как и все остальные территории. В Бочкарях это понимают и стараются всячески стимулировать персонал.