Имена самых богатых депутатов назвал Forbes

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, пишет Forbes .

По данным издания, доход депутата в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей.

На втором месте рейтинга депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 млрд рублей. Третье место занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, чей доход оценен в 6,3 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывался семейный доход депутатов и чиновников, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей, пишет bfm.ru.

Forbes отмечает, что доходы чиновников и депутатов в 2020 году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис.

Ранее жительница Алтайского края попала в рейтинг Forbes. Это Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар».