7 июля 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Имена самых богатых депутатов назвал Forbes

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, пишет Forbes.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

По данным издания, доход депутата в 2020 году составил более 8,6 млрд рублей.

На втором месте рейтинга депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 млрд рублей. Третье место занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, чей доход оценен в 6,3 млрд рублей.

При составлении рейтинга учитывался семейный доход депутатов и чиновников, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей, пишет bfm.ru.

Forbes отмечает, что доходы чиновников и депутатов в 2020 году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис.

Ранее жительница Алтайского края попала в рейтинг Forbes. Это Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость