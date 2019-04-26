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Экономика

«Имущество не было застраховано»: алтайские власти рассказали, что будет с погоревшим элеватором

Собственники «Шипуновского элеватора» будут сносить ветхие склады, которые 22 апреля оказались в эпицентре крупного пожара. Об этом altapress.ru сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Зерно в помещениях, стоящих еще с советских времен, не хранилось.

Пожар в Шипуново.
Пожар в Шипуново.
"Инцидент Барнаул"

По словам Александра Большакова, сгоревшее имущество не было застраховано. Несмотря на это ущерб для элеватора, по сути, оказался нулевым.

Огонь основные постройки не затронул. Площадь пожара составила 600 кв метров. Возгорание началось за пределами комплекса и, скорее всего, от ветра перекинулось на объект с горевших полей.

В Шипуново горело здание элеватора.
В Шипуново горело здание элеватора.
vk.com/tipichnoe_shipunovo

Федеральная компания «Доминант», владеющая на Алтае «Черемновским сахарным заводом» и двумя крупными сельхозпредприятиями, выкупила «Шипуновский элеватор» еще в 2016 году, пообещав сделать из него образцовый объект.

Как рассказал Александр Большаков, элеваторные мощности, где хранится зерно, полностью модернизированы. Переработка на базе этого предприятия не осуществляется.

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