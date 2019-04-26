«Имущество не было застраховано»: алтайские власти рассказали, что будет с погоревшим элеватором

По словам Александра Большакова, сгоревшее имущество не было застраховано. Несмотря на это ущерб для элеватора, по сути, оказался нулевым.
Огонь основные постройки не затронул. Площадь пожара составила 600 кв метров. Возгорание началось за пределами комплекса и, скорее всего, от ветра перекинулось на объект с горевших полей.
Федеральная компания «Доминант», владеющая на Алтае «Черемновским сахарным заводом» и двумя крупными сельхозпредприятиями, выкупила «Шипуновский элеватор» еще в 2016 году, пообещав сделать из него образцовый объект.
Как рассказал Александр Большаков, элеваторные мощности, где хранится зерно, полностью модернизированы. Переработка на базе этого предприятия не осуществляется.