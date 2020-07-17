Индекс промпроизводства «просел» в Алтайском крае

По данным Алтайкрайтата, добыча полезных ископаемых приросла на 20,9%, обрабатывающие производства на 0,7% (больше всего производство изделий из кожи — индекс составил 214,8%).
На 31,7% выросло полиграфическая деятельности и на 20,3% - производство бумаги и бумажных изделий.
Всего по России по итогам первого полугодия 2020 года наблюдается снижение промышленного производства на 3,5% по сравнению с январем — июнем 2019 года.
По итогам мая индекс промпроизводства в России составил 90,4%. По сравнению с прошлым годом месячное падение составило 9,6%.