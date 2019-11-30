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Экономика

Индекс цен на гречиху в Алтайском крае за год вырос на 255%

Индекс цен на гречиху в Алтайском крае показал рост на 255%, следует из данных Алтайкрайстата.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Ведомство опубликовало информацию о средних ценах и индексах цен на приобретенное промышленными организациями зерна для основного производства в октябре 2019 года.

Средняя цена за гречиху составила 22 290 рублей за тонную При этом к октябрю 2018 года индекс цен составил 255,8%.

По отношению к сентябрю 2019 года индекс составил 149,2%. Показатель периода с января по -октябрь 2019 года к январю-октябрю 2018 года равен 189,4%.

Ранее сообщалось о резком росте цен на гречку. Алтайское управление ФАС провело проверку на рынке гречихи. Нарушений не обнаружилось.

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