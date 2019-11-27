ФАС не нашла нарушений на алтайском рынке гречихи

Алтайское управление ФАС провело проверку на рынке гречихи. Нарушений не обнаружилось, говорится в сообщении ведомства. Мониторинг ценообразования провели во всех звеньях производственной цепочки.

Проверка не установила недостатка гречихи, а также фактов преднамеренных действий сельхозпроизводителей по созданию дефицита сырья.

«Согласно анализу данных Алтайского краевого УФАС, алтайские производители, переработчики и розничная торговля, ведут самостоятельную политику продаж и ценообразования, в зависимости от конъюнктуры рынка», — сообщили в УФАС.

Рост цен связан с объективными причинами и объясняется перепроизводством у сельхозпроизводителей. В 2014—2018 годах цены на гречиху были низкими и доходили до 5 тысяч рублей за тонну при росте стоимости минеральных удобрений, ГСМ, запасных частей для техники и прочего.

Степан Поспелов,

руководитель Алтайского краевого УФАС:

В предыдущие «гречневые кризисы» во многом резкое повышение цен на гречневую крупу стало результатом ажиотажного спроса населения, который, в свою очередь, был спровоцирован сообщениями в «публичном поле» о неурожае и грядущем дефиците. Сегодня таких предпосылок нет: в Алтайском крае объемов для переработки хватает, ситуация стабильная и мы продолжаем за ней наблюдать.

Что случилось с алтайской гречихой?

Ранее Алтайкрайстат публиковал данные о стоимости зерна в регионе. Практически по всем видам культур они выросли, за исключением овса и соевых бобов. Скачкообразный рост в Алтайском крае продемонстрировали закупочные цены на гречиху и просо.

Стоимость тонны гречихи стала предметом серьезного спора между сельхозпроизводителями и зернопереработчиками на Алтае.

Аграрии считают, что рост цен на культуру закономерен и справедлив, поскольку в крае произошло сокращение посевных площадей гречихи, а невысокий урожай стал причиной повышения спроса на качественную гречку.

Председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов Сергей Маслов выступил с заявлением, что рост цен является слествием сговора крупнейших аграриев Алтайского края.