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Экономика

Инфляция на Алтае выросла «выше гор» из-за наплыва туристов

В Республике Алтай инфляция в августе выросла до 6,7%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное отделение Центробанка.

Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур».

В ЦБ отметили, что инфляция выросла по разным причинам, в том числе из-за ажиотажного спроса на отдых в связи с ограничениями на зарубежные поездки.

«Только за шесть месяцев 2021 года регион принял более 1 млн гостей. Это на 43% больше показателей аналогичного периода прошлого года, когда действовали жесткие ковидные ограничения, и на 40% больше доковидного 2019 года», — пояснили в учреждении.

Из-за большого потока туристов выросли цены на пассажирский транспорт и услуги внутреннего туризма в целом.

При этом темпы роста цен на продукты питания остались на уровне июля, подчеркнули в нацбанке.

Быстрее всего в республике дорожали куриное мясо и яйца, однако замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию.

Ранее сообщали, что на Алтае подешевела поездка в Турцию, а цена на валидол не изменилась.

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