На Алтае подешевели морковь, яйца, мороженые куры и поездка в Турцию. Цена на валидол не изменилась

Алтайкрайстат опубликовал данные по изменению за неделю (с 23 августа по 30 августа) потребительских цен в Алтайском крае и Республике Алтай.

В Алтайском крае за неделю снизились розничные цены на морковь (6,7%), помидоры (6,2%) и картофель (3,7%).

«С начала августа морковь подешевела на 31,7%, картофель — на 22,7%, помидоры — на 20,9%, огурцы — на 15%, капуста — 1,5%", — выяснили аналитики.

Опять подешевели и другие социально значимые продукты: яйца — на 3,5%, вермишель — на 1,7%, сахар — на 1,3%.

Согласно данным по ценам на 30 августа и 23 августа, десяток яиц за неделю подешевел на 37 копеек — с 54,45 до 54,08 рубля.

Куры. CC0

«Куры охлажденные и мороженые подешевели до 165,43 рубля (было 166,00), колбаса вареная — до 398,39 (401,11), масло подсолнечное — до 134,92 (135,97), вермишель — до 69,15 (72,06), морковь — до 54,43 (58,32), помидоры — до 73,56 (78,45)», — говорится в статистике, где указаны цены и на другие товары.

Однако не все в Алтайском крае на прошедшей неделе дешевело. Так, на 8 рублей подорожали сосиски и сардельки — до 370,84 (было 362,80), прибавили в цене и цветные телевизоры — на 581 рубль (34 759,71 против 34 178,71).

В Республике Алтай, согласно данным по ценам на 30 августа и 23 августа, цена на десяток яиц за неделю не изменилась — 66,35 рубля. И это на 12 рублей дороже, чем в Алтайском крае.

Впрочем, есть и позитивные изменения: на 1997 рублей подешевела поездка на отдых в Турцию — до 44 613,29 (было 46 610,23), а пеленки для новорожденных подешевели более чем на полтора рубля — 180,38 (181,93).

Цена на валидол и корвалол в республике за неделю не изменилась — 46,87 и 29,66 рубля соответственно.

Напомним, ранее в Алтайском крае сильно подешевели морковь и яйца, и если цены продолжат снижаться, то ценник рискует приблизиться к нулю рублей за килограмм и десяток.