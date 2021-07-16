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Экономика

Яйца в Алтайском крае подешевели на 23%

В Алтайском крае замедлился рост цен на некоторые продукты, рассказали в барнаульском отделении Банка России. Больше остальных замедлили рост цены на яблоки, куриное мясо и яйца.

Виктор Томенко обсудил вопросы ценообразования на пищевое яйцо.
Виктор Томенко обсудил вопросы ценообразования на пищевое яйцо.
Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

В июне годовая инфляция на продовольствие в Алтайском крае стала замедляться. В мае она составляла 8,9%, а по итогам первого летнего месяца снизилась до 8,6%.

Выпуск мяса птицы и яиц увеличился. По сравнению с маем стоимость десятка яиц, например, снизилась на 23%.

Вклад в замедление продуктовой инфляции внесли и цены на фрукты. Яблоки подешевели за год на 18%.

Уменьшились также годовые темпы прироста цен на муку благодаря государственной поддержке мукомолов.

В целом годовая инфляция в июне составила в Алтайском крае 7,7%. Прирост цен на непродовольственные товары ускорился до 9,8%, а инфляция услуг выросла до 2,9%.

Ранее в России внезапно подешевели замороженная рыба и подсолнечное масло.

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