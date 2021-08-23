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Экономика

Морковь и огурцы подешевели в Алтайском крае

В Алтайском крае началось сезонное снижение цен на овощи, сообщили в минэкономразвития региона.

Овощи. Салат.
Овощи. Салат.
CC0

За неделю розничные цены снизились на морковь — на 11,9%, огурцы — на 9,2%, помидоры — на 6,5%, картофель — на 6,4%.

С начала августа огурцы подешевели на 22,3%, а морковь — на 21,2%, картофель сбавил в цене 16,8%, помидоры — 11,9%.

За неделю подешевела также мороженая рыба, молоко, творог, сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, смеси для детского питания, макароны, вермишель, мука и яйца.

Ранее сообщалось, что показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. В этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).

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